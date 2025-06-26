Erdoğan ve Macron görüşmesinde iki liderin tokalaşması yine gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Hollanda'daydı. Burada dünyaya önemli mesajlar veren Erdoğan, bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Onlardan biri ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oldu. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üstünlük kurmaya çalışan Macron yine faka bastı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi iki lider fotoğraf vermek için tokalaşırken Erdoğan'ın baskın tavırlarıyla Macron'a ters köşe yapması dünya basını ve sosyal medyada yine gündem oldu.