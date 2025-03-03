İETT otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul’un Silivri ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir İETT otobüsü yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Silivri Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, önündeki yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savrularak kaldırıma çıktı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu yaralanırken, diğer yolcular tahliye edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.