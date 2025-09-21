Jandarma "Çelik Kanatlar" TEKNOFEST'e damga vurdu! TGRT Haber'e özel açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST son gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festivale damga vuran Jandarma Çelik Kanatlar gösteri ekibi damga vurdu. Jandarma Pilot Albay Aydın Güler ve Jandarma Pilot Üsteğmen Batuhan Yavuz tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'in sorularını yanıtladı.