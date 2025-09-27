Küçükçekmece’de bina sakinleri zehirlendi!

İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan züccaciye deposunda yapılan ilaçlamadan bina sakinleri zehirlendi. Bina tedbiren tahliye edilirken, 2 kişinin ilaçtan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi.

2 KİŞİ ETKİLENDİ

Olay akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dilek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın alt katında bulunan züccaciye deposu ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. İlaçlama sonrası apartman boşluğundan yayılan ilaçtan 2 kişi etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edilen 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirlendi. 3 katlı bina tahliye edilirken ekiplerin incelemeleri cep telefonu kamerasına yansıdı.