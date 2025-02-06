Video Galeri>GÜNDEM>Madenciler 'domuzdamı' yöntemiyle binlerce kişiyi nasıl kurtardıklarını anlattı
Madenciler 'domuzdamı' yöntemiyle binlerce kişiyi nasıl kurtardıklarını anlattı
06-02-2025 12:23
| Güncelleme: 06-02-2025 12:27
Taş kömürünü çıkarmak için öğrendikleri yöntemi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından gittikleri bölgede arama kurtarma çalışmalarında kullanan madenciler, "domuzdamı" ve "direk vurma" yöntemleriyle birçok kişinin kurtarılmasına vesile oldu. Girilmez denen yerlere giren madenciler depremzedeleri nasıl kurtardıklarını anlattı.