Pide fırınında skandal görüntü! Ekipler harekete geçti! Fırına 105 bin TL ceza kesildi

Çanakkale'nin Çan ilçesi Atatürk Mahallesindeki Bereket Ekmek fırının da ortaya çıkan görüntüler görenleri şoke etti. Görüntülerde bir fırın çalışanı, pişmeye hazır pidelerin olduğu tezgahta günlük kıyafetleri ve terlikle geziyor. Çalışanların bir tanesinin bone taktığı görüntülerde, çalışanların yanı sıra hijyen kurallarına da uyulmadığı görülüyor. ‘Zirvedeyim Sesin Duyulmuyor' ifadeleriyle paylaşılan video ise sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki çekti. Sosyal medyaya düşen görüntünün ihbar kabul edilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan denetimlerde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi.