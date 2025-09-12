Salıncakta dehşet anları! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti: O anlar saniye saniye kamerada

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, evlerinin önünde kurulu salıncakta sallanırken salıncağın ipi boynuna dolandı. Dakikalarca direnen çocuk askıda kalarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden anne, korku dolu anlar yaşadı. Panikleyen anne, çocuğunu hemen bulunduğu yerden indirdi. Ailesi tarafından kendi imkânlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürülen minik E.A.Ö, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.