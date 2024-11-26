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Taksim'de göstericilerden polise saldırı! Biber gazı ve boya sıktılar: Çok sayıda gözaltı var
26-11-2024 00:18
| Güncelleme: 26-11-2024 00:28
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde
Taksim'e yürüyüş yasaklandı. ancak bir grup kadın Karaköy ve Şişhane'den Taksim'e izinsiz yürümek istedi. Polisin önlem ve uyarılarına aldırış etmeyen grup, ekiplere biber gazı ve sprey boya sıkarak mukavemette bulundu. O anlar kameraya yansırken, uyarılara rağmen dağılmayan çok sayıda gösterici gözaltına alındı.