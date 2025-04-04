Tekirdağ'da yürekler ağza geldi! Bir anda otobüsün önüne atladı
Olay, Tekirdağ'ın Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Süleymaniye Camii mevkiinde meydana geldi. M.Z. (30) adlı şahıs, seyir halindeki Serkan K. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki halk otobüsünün önüne atladı.
Otobüs şoförünün ani fren ve manevrası sayesinde M.Z., ezilmekten son anda kurtuldu. Yürekleri ağza getiren kaza sonrası onlarca vatandaş olay yerinde kalabalık oluşturdu.
Yaralanan M.Z., kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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