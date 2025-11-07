Temizlik işçileri parkta doyasıya eğlendi! Renkli anlar kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev yapan belediye işçileri, mola verdikleri sırada çocuk parkına uğradı. Burada salıncaklara binen işçiler, birbirlerini sallayarak eğlendi. İşçilerden bazılarının salıncakta hızlanarak yükseğe çıkmaya çalışması, keyifli anların ve gülüşmelerin yaşanmasını sağladı. Yoğun çalışma tempolarına verdikleri kısa arada stres atan işçilerin bu anları, renkli görüntüler oluşturdu.