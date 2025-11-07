Temizlik işçileri parkta doyasıya eğlendi! Renkli anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev yapan belediye işçileri, mola verdikleri sırada çocuk parkına uğradı. Burada salıncaklara binen işçiler, birbirlerini sallayarak eğlendi. İşçilerden bazılarının salıncakta hızlanarak yükseğe çıkmaya çalışması, keyifli anların ve gülüşmelerin yaşanmasını sağladı. Yoğun çalışma tempolarına verdikleri kısa arada stres atan işçilerin bu anları, renkli görüntüler oluşturdu.