Trafikte makas atanlar yandı! Sürücülere adli işlem başlatıldı

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte drift atarak yol güvenliğini tehlikeye atan M.E., G.D., H.E.B., G.G., B.Y. ve F.Ç. isimli 6 sürücü tespit edilip gözaltına alındı. Sürücülere "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten", "aksine bir işaret bulunmadıkça gidişi ayrılan en soldaki şeridi işgal etmekten", "ard arda birden fazla şerit değiştirmekten", "trafik güvenliği kural, yasak veya yükümlülüklere uymamaktan", "grup halinde araç kullanırken araçlar arasında geçebilecekleri açıklığı bırakmamaktan", "araçları yeterli mesafede izlememekten", "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan", "saygısızca araç kullanmaktan" toplamda 36 bin 951 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca H.E.B. ve G.D. isimli sürücülere "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.