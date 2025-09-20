Yaptığı hareketleri marifet sandı kayda aldı! Küçükçekmece magandası yakalandı

Dün İstanbul Küçükçekmece Tem Otoyolu Ankara istikametinde trafikte makas atan bir kişi, hem kendi hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücülere hakaretler de savuran sürücü, makas atarken bir araca çarptı. Yaptığı tehlikeli hareketleri marifet sanan sürücü bir de o anları kayda aldı. Başka bir sürücüye de kaza yaptıran şahsa toplamda 48 bin 607 lira para cezası uygulandı.

Sürücünün tepki çeken görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından magandanın kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan E.U.'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak" , "makas atmak", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak" tan toplamda 48 bin 607 TL idari para cezası kesilirken, sürücü hakkında adli adli işlem başlatıldığı öğrenildi.