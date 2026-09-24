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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 06:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 06:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ABD'den ayrıldı

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun gündemdeki temaslarını tamamladıktan sonra eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte ABD'den ayrıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ABD'den ayrıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 06:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 06:07

Cumhurbaşkanı , 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu 'taki temaslarını tamamlayarak 'den ayrıldı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ABD'den ayrıldı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamındaki New York temaslarını tamamlayarak ABD'den ayrıldı ve İstanbul'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta ülke liderleriyle görüşmeler yaptı, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ve 'Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması' etkinliklerine katıldı.
SETA eş güdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
Temaslarını tamamlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte 'TUR' uçağıyla İstanbul'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Ahmet Yıldız, Sedat Önal ve Muhittin Ahmet Yazal tarafından uğurlandı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Ülke liderleriyle kritik görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ardından katıldığı "Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ABD'den ayrıldı

ABD'Lİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARIYLA TOPLANTI YAPTI

Erdoğan son olarak New York'ta ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ABD'den ayrıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'DEN AYRILDI

ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, New York şehrinden "TUR" uçağıyla İstanbul'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ABD'den ayrıldı
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#new york
#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#birleşmiş milletler
#Seta
#Gündem
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