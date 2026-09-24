Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamındaki New York temaslarını tamamlayarak ABD'den ayrıldı ve İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta ülke liderleriyle görüşmeler yaptı, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ve 'Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması' etkinliklerine katıldı.