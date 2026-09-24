Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ABD'den ayrıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlayarak ABD'den ayrıldı.
Ülke liderleriyle kritik görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ardından katıldığı "Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan son olarak New York'ta ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, New York şehrinden "TUR" uçağıyla İstanbul'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer uğurladı.