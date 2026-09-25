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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:09

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:09

Sermaye Piyasası Kurulunun () yazılı başvurusu üzerine Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "@HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlenmiş, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürmüştü.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) başvurusuyla AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca SPK'nin yazılı başvurusu üzerine başlatıldı.
'@HECTORAS58' isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında düzenlenen ilk operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken, devam eden operasyonlarla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.
Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 13'ünün adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

13 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Devam eden operasyonlarda gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı. 

Şüpheliler, daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 13 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

 

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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul adalet sarayı
#sermaye piyasası kurulu
#Spk
#Aztek
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