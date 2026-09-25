Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "@HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlenmiş, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürmüştü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) başvurusuyla AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca SPK'nin yazılı başvurusu üzerine başlatıldı. '@HECTORAS58' isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında düzenlenen ilk operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken, devam eden operasyonlarla gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 13'ünün adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

13 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Devam eden operasyonlarda gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı.

Şüpheliler, daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 13 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.