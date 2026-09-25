Fon soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı

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İstanbul
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "@HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlenmiş, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürmüştü.
Devam eden operasyonlarda gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı.
Şüpheliler, daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 13 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.