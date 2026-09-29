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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:10

İmamoğlu duruşmasında iş adamı Remzi Baka'dan dikkat çeken ifade: İhale için 380 milyon TL vermiş

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanık iş adamı Remzi Baka savunma yaptı. Baka, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü'ye o dönemki ihaleler için 380 milyon TL verdiğini söyledi. Baka, Adem Soytekin'in şirketine verdiği 5 milyon TL de açıkladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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İmamoğlu duruşmasında iş adamı Remzi Baka'dan dikkat çeken ifade: İhale için 380 milyon TL vermiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:10

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 25'inci gününde tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Bu kapsamda hakim karşısına çıkan iş adamı Remzi Baka, ihalelerinde yüzde 10 pay talep edildiğini öne sürerek, "Üst yönetim adına para istendi; üst yönetimden kasıt belediye başkanıdır" dedi. 

İmamoğlu duruşmasında iş adamı Remzi Baka'dan dikkat çeken ifade: İhale için 380 milyon TL vermiş

"YÜZDE 10 PAY" İDDİASI

Baka, iddianamede yer alan etkin pişmanlık ifadesinde 2021 yılı haziran ayında İBB Hukuk Müşaviri firari sanık İbrahim Bülbüllü'nün İBB üst yönetimin kararıyla büyük çaplı iş yapan firmalardan sisteme katkıda bulunup destek olmaları gerektiğini, ihalelerden yüzde 10 pay verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine işlerinin zora gireceğini düşünerek tekliflerini kabul ettiğini anlatmıştı.

İmamoğlu duruşmasında iş adamı Remzi Baka'dan dikkat çeken ifade: İhale için 380 milyon TL vermiş

İHALELER İÇİN 380 MİLYON TL VERİLMİŞ

Baka farklı zamanlarda toplamda 380 milyon lirayı İbrahim Bülbüllü' ye ödemek zorunda kaldığını belirtmiş ve ödeme miktarları ile ödeme tarihlerini dosyaya ibraz etmişti. Baka iddianamede yer alan ifadesinde "2021 yılı haziran ayında İbrahim Bülbüllü beni aradı. İBB olarak kreş yaptırdıklarını, bu kapsamda müteahhitlerden ricada bulunup destek istediklerini söyleyerek benden kreş için para vermemi talep etti. Kendisine ne kadara mal olduğunu sorduğumda bana yaklaşık 5 milyon TL civarında maliyeti olacağını söyledi. Teklifini kabul ettikten kısa bir süre sonra şu an hatırlamadığım numaradan biri aradı. Bülbüllü'nün kreş yapımı için kendisini yönlendirdiğini söyledi. Bunun üzerine şahsı ofisime davet ettim. Verdiği banka hesabına 1 milyon 500 bin TL havale ettim. Bunun dışında 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 400 bin TL bedelli olmak üzere 3 adet çek verdim" ifadelerini kullanmıştı.

5 MİLYON TL'LİK ÇEKİ BÖYLE AÇIKLADI

Duruşmada Savcı'nın "Savcılıkta birtakım beyanlarda bulunmuşsunuz. Bu Adem Soytekin'in şirketine verilen çek meselesi var, 5 milyon TL civarı. Bu ne ilişkisi" sorusunu sordu. Baka "Kreş yapımı için verdik" dedi. Savcının "Kreş yapımını sizden kim istedi?" sorusuna Baka "İbrahim Bülbüllü" yanıtını verdi. Savcı ardından "Peki bu çek, kreş neye karşılık yaptınız. Niye talep edildi sizden." diye sordu. Baka "O tarihlerde yardım maksatlı, biz de iş yapıyorduk Büyükşehir Belediyesinde. O dönem yardım maksatlı yaptık" yanıtını verdi.

"ÜST YÖNETİMDEN KASIT BELEDİYE BAŞKANIDIR"

Savcı ardından "İfadenizde demişsiniz ‘talepleri kabul etmemem halinde firmanın bana zorluk çıkaracağını biliyorum' şeklinde beyanınız var, doğru mu" sorusunu sordu. Sanık Baka "Doğrudur" şeklinde cevap verdi. Savcı ardından "İbrahim Bülbüllü'den bahsetmişsiniz verilen bir para söz konusu, 380 milyon TL. Bu süreç nasıl gerçekleşti, neye karşılık verildi, hangi şartlarda alındı" şeklinde soru sordu. Baka "O tarihte yaptığımız işler için" cevabını verdi. Savcının "Hangi işler Hangi işler aldınız Büyükşehir'den" sorusuna Baka "Aldığımız ihaleler vardı, bunlarla ilgili" cevabını verdi. Savcı ardından "Bu talepler kim adına yapıldı İbrahim Bülbül tarafından" sorusunu sordu. Baka "Üst yönetim adına talep edilmişti" şeklinde cevap verdi. Savcı ardından "Üst yönetimden kasıt kim peki" sorusunu sordu. Baka "Üst yönetimden kasıt belediye başkanıdır, yöneticiler olabilir. Üst yönetim demişti" cevabını verdi.

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#ekrem imamoğlu
#İstanbul
#İBB
#İbrahim Bülbüllü
#Remzi Baka
#Gündem
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