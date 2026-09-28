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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:31

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Fatih Ergin için tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, hakimliğe sevk edildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Fatih Ergin için tutuklama talebi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:31

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Fatih Ergin için tutuklama talebi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gazeteci Fatih Ergin, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada adı geçti.
Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İlgili soruşturmada daha önce de adı geçen cezaevi doktoru Turgay Tamer ölü bulunmuştu.
Ayrıca, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi'ni yapan Pana Film direktörü de ifade vermişti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

 

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