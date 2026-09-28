Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Fatih Ergin için tutuklama talebi
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gazeteci Fatih Ergin, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada adı geçti.
Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İlgili soruşturmada daha önce de adı geçen cezaevi doktoru Turgay Tamer ölü bulunmuştu.
Ayrıca, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi'ni yapan Pana Film direktörü de ifade vermişti.
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