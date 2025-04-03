Oyunculara sokak çağrısı için WhatsApp üzerinden baskı! İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme

İBB hakkındaki soruşturma sonrası CHP kanadından yapılan boykot ve sokak çağrıları yeni bir boyuta taşındı. Oyuncu ve kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için kışkırtan grubun organizatörleri gözaltına alınmıştı. Üzerlerinde baskı kurulmasından rahatsız olan ve adli makamlarla irtibata geçen oyunculara, Cem Yiğit Üzümoğlu ile Direnç Aksoy'un da aralarında olduğu WhatsApp grubu üzerinden baskı kurulduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'deki yolsuzluk operasyonlarına karşı sokak eylemlerini kışkırttıkları ve bu amaçla kültür-sanat camiasını baskı altına aldığı tespit edilen Cem Yiğit Üzümoğlu'nun içinde bulunduğu bir gruba gözaltı gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin tespitlere göre şüpheliler Cem Yiğit Üzümcüoğlu ile Med Yapım ortaklarından Fatih Aksoy’un kızı Direnç Aksoy’un dahil olduğu bir grubun "Oyuncu Sendikası" adlı WhatsApp grubu üzerinden eylemlere katılımı organize ettiği, bu grup üzerinden kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için kışkırttıkları öğrenildi.

UYMAYANLARA BASKI YAPMIŞLAR

Organizatörlerin; içerisinde oyuncuların da bulunduğu yaklaşık 170 kişilik WhatsApp grubu üzerinden oyuncuları kışkırtarak eylemlere katılmalarını sağladıkları, çok sayıda takipçisi olan hesaplar üzerinden gençlere yönelik paylaşımlar yaptırdıkları, sokak eylemlerine katılmayanlar ve boykot çağrısına uymayanlar üzerinde baskı kurdukları anlaşıldı.

Organizasyonlara katılmayanların fişlenmek ve dışlanmak korkusuyla grubun bildirilerine imza attıkları veya katılım göstermek durumunda kaldıkları, aksi durumda yeni projelerden veya yürümekte olan projelerden dışlanmaktan çekindikleri ve bu durumdan rahatsız oldukları, WhatsApp yazışmalarını da kayıt altına alarak ilgili makamlar nezdinde girişimde bulundukları öğrenildi.

Yine bu kapsamda yapılan organizasyonları Direnç Aksoy’un finanse ettiği, sanat dünyası ve oyuncu camiasını provoke eden şahısların, yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerle bağlantıları ve menfaat birliktelikleri olduğu kaydedilirken, organizasyona yönelik soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor.