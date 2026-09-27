Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: Sadece büyüklüğe bakılmamalı

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İstanbul
Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, kamuoyunda uzun zamandır gündem olan İstanbul depremi ile İzmit’te meydana gelecek bir sarsıntının aynı özelliklere sahip olmayacağını kaydetti.
Değerlendirmesinde 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini de ele alan Prof. Dr. Bektaş, dayın daha yavaş ve parçalı şekilde kırılması ile Marmara'daki kalın genç sediman tabakasının, yer hareketinin frekans özelliklerini etkileyebileceğini aktardı.
Bektaş, özellikle uzun periyotlu sarsıntıların İstanbul'daki yüksek ve esnek binalar açısından önem taşıdığının altını çizdi.
Uzman isim, Marmara'daki deprem riski değerlendirilirken, ortaya çıkan temel sorulardan birinin sarsıntının büyüklüğünden ziyade hangi frekansta ve ne kadar süreyle gerçekleşeceği olduğunu ifade etti.
Farklı yükseklik ve özellikteki binaların deprem dalgalarına aynı şekilde tepki vermediğini belirten Bektaş, özellikle uzun periyotlu hareketlerin yüksek ve esnek yapılarda daha fazla etkili olabileceğini kaydetti.
Bu kapsamda uzman isimlerin yaptığı değerlendirmelere göre Marmara depremi senaryolarında insanların, karar vericilerin ve yöneticilerin sadece "Depremin büyüklüğü kaç olacak?" sorusuna değil, sarsıntının özellikleri ile yapıların bu harekete vereceği tepkiye de odaklanması gerekiyor.