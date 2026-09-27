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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:33

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: Sadece büyüklüğe bakılmamalı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremine ilişkin çok çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Depremin yol açacağı tehlikenin sadece büyüklük açısından ele alınmaması gerektiğine dikkat çeken Bektaş, depremin hangi frekansta ve ne kadar süreyle gerçekleşeceğinin de neden olacağı etkiyi belirleyeceğini ifade etti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: Sadece büyüklüğe bakılmamalı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:33

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, kamuoyunda uzun zamandır gündem olan İstanbul depremi ile İzmit’te meydana gelecek bir sarsıntının aynı özelliklere sahip olmayacağını kaydetti.

HABERİN ÖZETİ

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: Sadece büyüklüğe bakılmamalı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara depremi senaryolarında büyüklüğün yanı sıra sarsıntının frekansı, süresi ve binaların vereceği tepkinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen İstanbul depremi ile İzmit depreminin aynı özelliklere sahip olmayacağını kaydetti.
2025 yılındaki 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini ele alan Bektaş, fayın yavaş ve parçalı kırılması ile kalın genç sediman tabakasının yer hareketinin frekans özelliklerini etkileyebileceğini aktardı.
Uzun periyotlu sarsıntıların ve hareketlerin İstanbul'daki yüksek ve esnek binalar açısından önem taşıdığı ve bu yapılarda daha fazla etkili olabileceği ifade edildi.
Marmara depremi senaryolarında sadece depremin büyüklüğüne değil, sarsıntının özellikleri ile yapıların bu harekete vereceği tepkiye de odaklanılması gerektiği vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: Sadece büyüklüğe bakılmamalı

Değerlendirmesinde 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini de ele alan Prof. Dr. Bektaş, dayın daha yavaş ve parçalı şekilde kırılması ile Marmara'daki kalın genç sediman tabakasının, yer hareketinin frekans özelliklerini etkileyebileceğini aktardı.

Bektaş, özellikle uzun periyotlu sarsıntıların İstanbul'daki yüksek ve esnek binalar açısından önem taşıdığının altını çizdi.

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: Sadece büyüklüğe bakılmamalı

SADECE BÜYÜKLÜK DEĞİL, FREKANS VE SÜRE DE ÖNEMLİ

Uzman isim, Marmara'daki deprem riski değerlendirilirken, ortaya çıkan temel sorulardan birinin sarsıntının büyüklüğünden ziyade hangi frekansta ve ne kadar süreyle gerçekleşeceği olduğunu ifade etti.

 

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: Sadece büyüklüğe bakılmamalı

Farklı yükseklik ve özellikteki binaların deprem dalgalarına aynı şekilde tepki vermediğini belirten Bektaş, özellikle uzun periyotlu hareketlerin yüksek ve esnek yapılarda daha fazla etkili olabileceğini kaydetti.

 

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: Sadece büyüklüğe bakılmamalı

Bu kapsamda uzman isimlerin yaptığı değerlendirmelere göre Marmara depremi senaryolarında insanların, karar vericilerin ve yöneticilerin sadece "Depremin büyüklüğü kaç olacak?" sorusuna değil, sarsıntının özellikleri ile yapıların bu harekete vereceği tepkiye de odaklanması gerekiyor.

 

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