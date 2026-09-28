İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012-2018 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ Siyasal-askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın dijital altyapı süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna dair soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Eda Aydoğan, Güner Eke ve İnönü Akgün Alp tutuklandı. Zehra Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli ifade verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklamaya sevk edilen Eda Aydoğan, Güner Eke, İnönü Akgün Alp tutuklandı. Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 MASAK BAŞKANI İFADE VERDİ

Öte yandan 2012-2018 arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin gün içinde ifade verdi.