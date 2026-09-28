Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 17:33

Siyasal-askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Siyasal veya askeri casusluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Siyasal-askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 17:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012-2018 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu () Başkanlığının kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Siyasal-askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın dijital altyapı süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna dair soruşturmayı sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Eda Aydoğan, Güner Eke ve İnönü Akgün Alp tutuklandı.
Zehra Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli ifade verdi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Siyasal-askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklamaya sevk edilen Eda Aydoğan, Güner Eke, İnönü Akgün Alp tutuklandı. Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 MASAK BAŞKANI İFADE VERDİ

Öte yandan 2012-2018 arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin gün içinde ifade verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon soruşturmasında dudak uçuklatan rakamlar! Balıkçı İsmet'in hesabından 3 milyar TL çıktı
Fon soruşturmasında aranan İskender Balcı teslim oldu
Fon soruşturmasında yeni tedbir kararı haberi yalanlandı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#MASAK
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Fetö/pdy
#Mürsel Ali Kaplan
#Eda Aydoğan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.