Siyasal-askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012-2018 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
Tutuklamaya sevk edilen Eda Aydoğan, Güner Eke, İnönü Akgün Alp tutuklandı. Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan 2012-2018 arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin gün içinde ifade verdi.