Son dakika | Kadınlar için soyadı düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı

22 Temmuz 2024 16:58 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:59

Kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı.

"BU KADINLARIN KİMLİĞİNE SAHİP ÇIKMA HAKKIDIR"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmesinin ardından kadınların soyadının yalnızca bir isim tercihi meselesi olmadığını belirterek "Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Kadın erkek eşitliği hakkıdır, bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır." dedi.

Nazlıaka, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmede bu dayatmanın, 9. Yargı Paketinden çıkarıldığının müjdesini sizlere vermek isterim.

BAKAN TUNÇ: YENİ BİR DÜZENLEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemede, "Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, isterse kızlık soyadını da bununla beraber kullanabilir" hükmünün Adalet Komisyonu'nda aynı şekilde korunduğunu ancak Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerine atıf yapılarak yeni bir düzenleme gerçekleştirildiğini söyledi.