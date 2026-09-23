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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 20:53

TBMM Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Turgutlu'daki saldırı sonrası uyardı: "Çocuklarınızın eşyalarında gamalı haç ve Hitler sembollerine dikkat edin"

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde yaşanan pompalı tüfekli saldırı sonrası incelemelerde bulunan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, olayın arkasında dijital mecralar ve aşırı nasyonalist akımların yattığına dikkat çekti. Beyazıt, anne ve babalara seslenerek çocuklarının dijital takibini yapmaları uyarısında bulundu. Beyazıt, ebeveynleri çocuklarının eşyalarında "Hitler" ve "gamalı haç" gibi semboller ile nasyonalizm belirtileri olup olmadığı konusunda uyardı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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TBMM Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Turgutlu'daki saldırı sonrası uyardı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 20:53

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulunan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, Manisa Valiliği koordinasyonunda kurum müdürleri ve emniyet yetkililerinden brifing aldı. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, yaptığı açıklamada saldırının yüzeysel bir akran zorbalığından ibaret olmadığını, tehlikenin çok daha derin ve dijital bağlantılı olduğunu vurguladı.

"ÖĞRENCİLER HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI, AİLELERİYLE GÖRÜŞÜYOR"

İncelemeler hakkında bilgi veren Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, "Valimizin riyasetinde kurum müdürlerimiz, daire amirlerimiz, il müdürlerimiz ile birlikte sunumlar aldık. Olayların öncesini, sonrasını değerlendirdik. Orada bir anlamda Sağlık İl Müdürümüzün bilgilerini değerlendirdiğimiz zaman hemen ambulanslarla gerekli işlemlerin yapıldığını, sağlıkla ilgili bütün doktorların ayarlandığını ve bir anlamda da bütün bu tedbirlerin yapıldığını gördük. Aile Müdürlüğümüzün vermiş olduğu brifingde de yine bütün bu ailelere sosyal psikolojik desteklerin yapıldığını gördük, değerlendirdik. Milli Eğitim Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz bu konuyla ilgili bütün bu çalışmaları bize değerlendirdiler. Ondan sonra hastanemizde biliyorsunuz üç tane yavrumuz şu anda yoğun bakımdalar. Şükürler olsun ki hayati tehlikesini atlattılar. İlk andaki gibi bir korkumuz, kaygımız yok. Şu anda bilinçleri açık. Ailelere falan da görüşür hale geldiler. Ama takdir edersiniz ki yoğun bakımdaki tedavileri biraz daha bunlarla ilgili devam edecek" dedi.

TBMM Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Turgutlu'daki saldırı sonrası uyardı: "Çocuklarınızın eşyalarında gamalı haç ve Hitler sembollerine dikkat edin"


Okulda ve diğer kurumlarla yapacakları görüşmelerin kendilerine ışık tutacağını ifade eden Beyazıt, "Biz bugün şimdi burada da yaralı olan öğrencilerimiz var. Ama bunların yaraları son derece basit, saçma yaraları. Onları da ziyaret edeceğiz hastanemizde ve onlara da geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Şimdi ise bu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin önündeyiz ve burada sokakta olan hemen 90 metre, 80 metre kala olan bu hadise ile ilgili buradayız. Okulumuzda da öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, rehber öğretmenlerimizi bu konudaki ilçe müdürlerimizi dinleyerek yerinde bilgiler alacağız. Ve bu bilgiler içerisinde de yapacağımız çalışmalara, yapacağımız değerlendirmelere bunlar kesinlikle bize bir anlamda bir bilgi vermiş olacak" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE VAR"

Çocukların dijital mecralarda gereğinden fazla vakit geçirmemesi gerektiğinin altını çizen Beyazıt, "Buradan basınımızın huzurunda özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Hem Siverek'teki olayda hem Kahramanmaraş'ımızdaki olayda hem de buradaki olayda ilk görünen şey akran zorbalığı veya değişik şeyler görülse de geri planında bunların dijital mecralardan etkilenen Discord gibi ve değişik oyun sistemlerinden etkilenen bir nihilizm bir şiddet aşırıcılıkla ilgili çok büyük bir tehlike var. Ve bu tehlike ile ilgili değerlendirmeleri hepinizin dikkatine sunmak istiyorum. Onun için de sadece öğretmenlerimiz, emniyet tedbirleriyle emniyetçilerimiz, güvenlikçilerimize bu iş havale edilmeden annelerin, babaların evlerindeki çocuklarını mutlaka sosyal mecralarını, dijital mecralarını ve bu konudaki girişimlerini takip etmelerini ben özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konudaki bütün vatandaşlarımı, bütün anne babaları uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GAMALI HAÇ VE HİTLER FİGÜRLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dijital platformlarda örgütlenen aşırı uçtaki ideolojilerin gençler üzerindeki yıkıcı etkisine özel bir parantez açan Beyazıt, ailelere somut takip kriterleri sundu. İçe kapanan ve sosyal ilişkileri zayıflayan çocukların mercek altına alınması gerektiğini belirten Beyazıt, "Valimizden de aldığımız şeyler de gerçekten burada bu dijital mecralarla ilgili çok güzel bir eğitimler başlatmışlar. Öğretmenleri, idarecileri bu anlamda gerçekten bilinçlendirme noktasında çalışmalarını da yakinen gördük. Dolayısıyla bu nihilizm yani aman çocukların elinde böyle gamalı haç, efendim işte nasyonalizmle ilgili Hitler'le ilgili buna benzer şeyler gördükleri zaman, herhangi bir resim ve şeyler gördükleri zaman bunları değerlendirmeleri lazım. Çocuklar içine kapanık hale gelmişse, sosyal ilişkileri kesilmişse, arkadaşlarıyla ilişki kuramıyorlarsa bilin ki buna benzer mecralarda olan bir değerlendirme içerisinde olmuşlardır. Bu anlamda da biz gereken çalışmaları şu anda yapıyoruz. İncelemelerimizi tamamladıktan sonra raporumuzu hazırlayıp bu konuyla ilgili biz gereken çalışmaları sonuçlandıracağız" dedi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç’ın eşlik ettiği komisyon üyeleri daha sonra okula girerek incelemelerine devam etti.

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ETİKETLER
#Ahmet Mücahit Arınç
#Milli Eğitim Müdürlüğü
#Yusuf Beyazıt
#Manisa Valiliği
#Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
#Gündem
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