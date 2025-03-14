Türk dizilerinin turizme etkisi! Akın akın geliyorlar

GİRİŞ: 2025-03-14 15:09 15:09 2025-03-14 | GÜNCELLEME: 2025-03-14 15:19 15:19 2025-03-14

Türk dizileri, Türkiye'nin turizm sektörüne büyük katkı sağlamaktadır. Yurt dışındaki izleyicilere Türkiye'yi tanıtmak, popüler dizilerdeki çekim yerlerine olan ilgiyi artırmak, tarihi ve kültürel mirası dünyaya tanıtmak gibi çeşitli yollarla turizmi desteklemektedir. Bu da hem Türkiye'nin imajını güçlendiriyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.



DİZİLER TURİZME YÖN VERİYOR



Sadece yurt dışından gelen aynı zamanda ülke içinde de dizi yerlerini ziyaret etmek için hayranları şehir değiştiriyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu dizileri sayesinde ülkemizde yöresel turizm hareketleri mevsimsel olmaktan çıktı. Yaz kış fark etmeden dizilerin olduğu bölgelere ziyaretler arttı. Son günlerde adeta reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisi Mardin Midyat yöresine ait olan ilgiyi artırdı. Yörenin güçlü tarihi konakları yemekleri yöresel yemekleri ziyaretçileri kendine hayran bıraktırıyor.

TARİHİ YERLER TATİL YERLERİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Bunun yanı sıra Kuruluş Osman dünya genelinde tam 16 ülkede yayınlanıyor. Orta Doğu, Balkanlar Avrupa ve Uzakdoğu Asya ülkelerinden dizinin çekildiği platoya haftanın 2 günü adeta ziyaretçi yağıyor. Dönemsel tasarlanan platoda ziyaretçiler Türk tarihinin her alanına dokunma fırsatı buluyor.

Geçmişte de bunun deneyimlerini aynı şekilde yaşadık.

Örneğin, "Aşk-ı Memnu" dizisinin çekildiği İstanbul'daki bazı yerler, "Ezel" dizisinin çekildiği mekanlar ve "Diriliş: Ertuğrul"un çekildiği Konya, turistlerin ilgisini çeken bölgelerden sadece birkaçıydı.



Bazı Türk dizileri, tarihi ve kültürel temalarla büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Özellikle tarihi diziler, Türkiye'nin zengin geçmişine ışık tutarak, tarihi mekanları ve eserleri tanıtmaktadır. "Diriliş: Ertuğrul" ve "Payitaht: Abdülhamid" gibi diziler, Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan mekanlara olan ilgiyi artırmış ve bu bölgelerdeki turizme katkı sağlamıştır.



Kara Sevda ve Çukur gibi dizilerde görülen mekanlar, özellikle yaz aylarında turistler için popüler tatil noktaları olmuştu.