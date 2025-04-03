Çizgiyi değil haddini aştı!

GİRİŞ: 2025-04-03 09:01 09:01 2025-04-03 | GÜNCELLEME: 2025-04-03 09:04 09:04 2025-04-03

Jose Mourinho ile 3 kez karşı karşıya gelen Okan Buruk, Portekizliye ikinci defa diz çöktürdü ve dünyaya rezil etti. Ligin ilk yarısında 3-1’lik galibiyet ve Rams Parkta’ki yabancı hakemle 0-0 biten mücadeleye, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 2-1’lik galibiyette eklendi. Jose 3 maçtada sıfır çekerek sınıfta kaldı.

Okan Buruk kendisiyle barıştı

Dün gece ise sahada kendisiyle barışmış Okan Hoca vardı. Özgüveni ve kupadaki maça motivasyonu oldukça yüksekti. Buruk’un sistemi tıkır tıkır işledi. Galatasaray ilk yarı özellikle Barış Alper ile yakaladığı pozisyonları sonuçlandırabilseydi mücadele çok farklı biterdi. Osimhen kalitesini ortasını ortaya koyarak, Fenerbahçe savunmasını adeta dağıttı.

Lemina-Torreira ve Sara üçlüsünün uyumu merkezi diri tuttu ve üretkenlikteki sıkıntıları giderdi. Kısacası Galatasaray takımda herkes çok iyiydi. Gecenin kırılma anı ise 90+12’de kaleye giden topu Davinson’un çizgide çıkarmasaydım. Bir çizgi meselesi daha var, o da VAR ve AVAR’ın Fenerbahçe’nin bulduğu goldeki ofsayt çizgisi. Uydurma bir çizgi ile Fenerbahçe oyuna ortak edilmeye çalışıldı.

Mourinho hazmedemedi

Fakat sahada iki pas bile yapmayan Fenerbahçe vardı. Gecenin sonunda ise Mourinho kaybetmenin verdiği hazımsızlıkla, Okan Buruk’a fiziki mücadelede bulundu. Portekizli, daha önce “maymun gibi zıplıyor” açıklamasında çizgiyi çokta aşmıştı! TFF’de bu açıklamaya çanak tutarak cezada indirime gitmişti. Şimdi ise Mourinho haddini de aştı. Fenerbahçe camiası, derbilerde sıfır çeken Mourinho’yu istemiyorsa işte fırsat! Tazminatsız şekilde kovabilir. TFF’nin veremeyeceği cezayı Fenerbahçe vermeli. Tabi ki burada TFF’nin de tutumunuda çok merak ediyorum!