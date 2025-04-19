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Otur sıfır!

GİRİŞ:
2025-04-19
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
2025-04-19
saat ikonu 09:05

Geçtiğimiz hafta Cuma; Samsun! Bu hafta Cuma ise Bodrumspor, Galatasaray’a karşı isabetli şut çekemeden 90 dakikayı tamamladı. Her iki takımda, Galatasaray karşısında “sıfır” çekerken, “Samsunspor karşılaşması antrenman maçıydı!” sözleri akıllara geldi. Sarı-kırmızılı takım karşısında antrenman maçına çıkan rakipler değil! Ayakları titreyen futbolcular görmeye başladık. Yani aynı kaderi Fenerbahçe’ye karşı yedeklerle, Galatasaray’a karşı ise tam kadroyla sahaya çıkan Bodrum’da yaşadı. Mourinho’nun eski yardımcısı, Bodrumspor’un teknik direktörü Jose Morais, kaleye otobüste çekse de kaderinden kaçamadı. Galatasaray, özelikle ilk yarıdaki pozisyonları değerlendirseydi maç rahat 4-5 fark ile sona ererdi.

Gecenin kazananları

Dün gece sahanın en çalışkanı tartışmasız Torreira oldu. Lemina’nın savunmaya yardımı Torreria’yı hücum hattına daha da yakınlaştırdı. Uruguaylı futbolcu boyuna rağmen kafa vuruşuyla golü bulurken, hücumda gol araması da takıma güç kattı. İlk golde Barış’ın faulü alması ve Sara’nın ustalıkla asist yapması da dikkatlerden kaçmasın. Barış gecenin istekli oyuncularındandı. Sürekli kanat değiştirip, Bodrum savunmasını yıpratmayı başardı. Fakat Barış, her zamanki gibi pozisyonların sonunu getirmekte ciddi sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Yunus’a da bir parantez açmakta fayda var. Saha içerisinde hafif kıpırdaması bile takımını sonuca götürüyor. Adeta Sanchez’e kafanı uzat ve golü at pası verdi.

Türkmen imzası

Özellikle Mourinho’nun en çok beğendi hakem Mehmet Türkmen, verdiği yanlış kararla Osimhen’in golüne engel oldu diyebilirim! Sara’nın yerde kaldığı ve penaltı olmayan pozisyona düdük çalan Türkmen, biraz daha beklese top Osimhen’nin önünde kalacak ve pozisyon golle sonuçlanacaktı. Diğer pozisyonlarda ise Osimhen’in futbol şansı yanında değildi. Yıldız futbolcu yine sahada elinden gelenin fazlasını yaptı.
Ve son olarak bir hatırlatma…

Galatasaray kalan 6 maçtan 5 galibiyet alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

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