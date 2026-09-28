Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra gelen olay sözler! “Senden hâlâ nefret ediyorum!”

Yeni şarkısının klibinden bir sahneyi sosyal medyasından paylaşan Atiye, magazin gündeminde yer alırken şarkıcı ve manken olan Berrin Keklikler’in yıllar sonra yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Kendisinin 19 yaşındayken yaşadıkları gerilimi anlatırken sert sözler ifade eden Berrin Keklikler, kısa süre de en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İkilinin arasında ise ne geçtiği merak konusu oluyor.

BERRİN KEKLİKLER’DEN ATİYE’YE YILLAR SONRA GELEN OLAY SÖZLER!

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin dinlediği isimlerden biri olan Atiye, kariyeriyle adını duyurmayı başaran isimler arasında yer alıyor. Üstelik her zaman çıkardığı yeni şarkılar da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını yayınlayan Atiye, klip çekiminden bir kesiti paylaşmasıyla adeta yeni bir olayın ateşledi. Son dönemde hem anneliği hem de özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Atiye, müzik kariyerine kaldığı yerden devam ederken yeni şarkısı ve şarkıyla birlikte yayınladığı klipten görüntüler sosyal medyanın diline düştü.

Özellikle de klibinden bir kesit paylaşan Atiye, oldukça sinirli bir şekilde bağırdığı anları yayınlamasının ardından sosyal medya da dikkat çeken bir paylaşım gündem oldu. Klipte rol gereği bağırdığı görülen Atiye’nin yıllar önce yaptığı iddia edilen bir olay gün yüzüne çıktı. Görüntüler sosyal medya da Berrin Keklikler’in karşısına çıkınca yıllardır kapalı duran bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu.

“SENDEN HÂLÂ NEFRET EDİYORUM!”

Mankenlik, oyunculuk ve söylediği şarkılarla gündeme gelen Berrin Keklikler, magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden biri olurken ortaya çıkan yeni gelişmelerle sosyal medyanın gündeminde son zamanlarda dikkatleri üzerine çekti.

Keklikler, Atiye’nin klibindeki videonun keşfette önüne düştüğünü ve travmasının tetiklendiğini iddia etti. Henüz 19 yaşında olduğunu ve yıllar önce de kendilerine ait stüdyoyu kiraladığını ancak çekim için gerekli olan süreyi aştıklarını ve ikili arasında gerilimin meydana geldiği iddia edildi.

Berna Keklikler, “Aklıma, yıllar önce stüdyomuzu kiralayıp kiraladığınız zamanı aştıktan sonra bilgi vermeyişiniz ve gece olduğu için 'Daha ne kadar sürer?' diye sormamın üzerine bana durduk yere bağırdığın geldi. Sizi kapı dışarı edebilecekken iyiliğimle cezalandırılmıştım. Şokumdan cevap da verememiştim; kıyamam, 19 yaşlarındaydım. Hâlâ iliklerime kadar nefret ediyormuşum senden. Video keşfetime düştü, tetiklendim ve bunca yıl sonra bu yorumu yapma ihtiyacı duydum. Asla oyun değil, bence bu direkt sensin. Ne olursa olsun o durumda birine öyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum. Hiç anlamadım, bugüne kadar çok sorguladım; Atiye travması... Neyse, senden hâlâ nefret ediyorum, hoşça kal.”

Berrin Keklikler’in bu paylaşımından sonra gözler şimdiden Atiye’ye çevrildi. Ancak konuya ilişkin Atiye’den henüz bir açıklama daha yapılmadı.