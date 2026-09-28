Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:50

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra gelen olay sözler! “Senden hâlâ nefret ediyorum!”

Şarkıcı Atiye yeni klibinden yayınladığı bir görüntüyle birlikte magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu görüntüler sonrası manken Berrin Keklikler, 19 yaşındayken ünlü şarkıcıyla yaşadığı gerilimi anlattı. Yıllar sonra olay olan sözler kısa sürede magazin gündeminin diline düştü.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra gelen olay sözler! “Senden hâlâ nefret ediyorum!”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:50

Yeni şarkısının klibinden bir sahneyi sosyal medyasından paylaşan , gündeminde yer alırken şarkıcı ve manken olan Berrin Keklikler’in yıllar sonra yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Kendisinin 19 yaşındayken yaşadıkları gerilimi anlatırken sert sözler ifade eden Berrin Keklikler, kısa süre de en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İkilinin arasında ise ne geçtiği merak konusu oluyor.

BERRİN KEKLİKLER’DEN ATİYE’YE YILLAR SONRA GELEN OLAY SÖZLER!

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin dinlediği isimlerden biri olan Atiye, kariyeriyle adını duyurmayı başaran isimler arasında yer alıyor. Üstelik her zaman çıkardığı yeni şarkılar da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra gelen olay sözler! “Senden hâlâ nefret ediyorum!”

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını yayınlayan Atiye, klip çekiminden bir kesiti paylaşmasıyla adeta yeni bir olayın ateşledi. Son dönemde hem anneliği hem de özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Atiye, müzik kariyerine kaldığı yerden devam ederken yeni şarkısı ve şarkıyla birlikte yayınladığı klipten görüntüler sosyal medyanın diline düştü.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra gelen olay sözler! “Senden hâlâ nefret ediyorum!”

Özellikle de klibinden bir kesit paylaşan Atiye, oldukça sinirli bir şekilde bağırdığı anları yayınlamasının ardından sosyal medya da dikkat çeken bir paylaşım gündem oldu. Klipte rol gereği bağırdığı görülen Atiye’nin yıllar önce yaptığı iddia edilen bir olay gün yüzüne çıktı. Görüntüler sosyal medya da Berrin Keklikler’in karşısına çıkınca yıllardır kapalı duran bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra gelen olay sözler! “Senden hâlâ nefret ediyorum!”

“SENDEN HÂLÂ NEFRET EDİYORUM!”

Mankenlik, oyunculuk ve söylediği şarkılarla gündeme gelen Berrin Keklikler, magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden biri olurken ortaya çıkan yeni gelişmelerle sosyal medyanın gündeminde son zamanlarda dikkatleri üzerine çekti.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra gelen olay sözler! “Senden hâlâ nefret ediyorum!”

Keklikler, Atiye’nin klibindeki videonun keşfette önüne düştüğünü ve travmasının tetiklendiğini iddia etti. Henüz 19 yaşında olduğunu ve yıllar önce de kendilerine ait stüdyoyu kiraladığını ancak çekim için gerekli olan süreyi aştıklarını ve ikili arasında gerilimin meydana geldiği iddia edildi.

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra gelen olay sözler! “Senden hâlâ nefret ediyorum!”

Berna Keklikler, “Aklıma, yıllar önce stüdyomuzu kiralayıp kiraladığınız zamanı aştıktan sonra bilgi vermeyişiniz ve gece olduğu için 'Daha ne kadar sürer?' diye sormamın üzerine bana durduk yere bağırdığın geldi. Sizi kapı dışarı edebilecekken iyiliğimle cezalandırılmıştım. Şokumdan cevap da verememiştim; kıyamam, 19 yaşlarındaydım. Hâlâ iliklerime kadar nefret ediyormuşum senden. Video keşfetime düştü, tetiklendim ve bunca yıl sonra bu yorumu yapma ihtiyacı duydum. Asla oyun değil, bence bu direkt sensin. Ne olursa olsun o durumda birine öyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum. Hiç anlamadım, bugüne kadar çok sorguladım; Atiye travması... Neyse, senden hâlâ nefret ediyorum, hoşça kal.”

Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra gelen olay sözler! “Senden hâlâ nefret ediyorum!”

Berrin Keklikler’in bu paylaşımından sonra gözler şimdiden Atiye’ye çevrildi. Ancak konuya ilişkin Atiye’den henüz bir açıklama daha yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli Ederson'un Marmaris tatili servete mal oldu! 3 günde harcadığı para dudak uçuklattı
Fon soruşturmasında yeni tedbir kararı haberi yalanlandı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#magazin
#atiye
#Berrin Keklikler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.