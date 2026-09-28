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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 15:06

Rober Hatemo şarkıcılığı bıraktı! Baba mesleğine başladı yeni adresini açıkladı

Rober Hatemo, Kıbrıs'taki konserinde müzik kariyerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Artık mutlu olmuyorum” diyen ünlü şarkıcı, son bir şarkı daha yaptıktan sonra müziğe ara verebileceğini söyledi. Hatemo, yıllar önce yaptığı kuyumculuk mesleğine dönerek Kapalıçarşı'da kardeşi ve kuzeninin yanında çalışmayı planladığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Rober Hatemo şarkıcılığı bıraktı! Baba mesleğine başladı yeni adresini açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 15:06

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Rober Hatemo, sahne çalışmalarını azaltma ve kariyerine nokta koyma ihtimalini gündeme getirdi. Sektörün geldiği noktadan memnun olmadığını belirten sanatçı, müziğin ardından eski mesleği kuyumculuğa döneceğini ve 'da tezgâh başına geçeceğini söyledi.

ROBER HATEMO ŞARKICILIĞI BIRAKTI

90'lı yıllardan bu yana müzik dünyasında yer alan Rober Hatemo, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kariyer planlarını anlattı. Yıllardır sahne alan ve çok sayıda şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan sanatçı, bundan sonraki dönemde müzik çalışmalarını sınırlayabileceğinin sinyalini verdi.

Rober Hatemo şarkıcılığı bıraktı! Baba mesleğine başladı yeni adresini açıkladı

Hatemo'nun açıklamaları, özellikle müzik kariyerini bırakma ihtimali nedeniyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, müzik yapma konusunda artık eskisi kadar istekli olmadığını açıkça ifade etti.

"ARTIK MUTLU OLMUYORUM"

Son dönemde müzik sektörüne karşı bakışının değiştiğini söyleyen Rober Hatemo, önünde birkaç proje bulunduğunu belirtti. Sanatçı, son şarkısının ardından yeni çalışmalar yapıp yapmayacağı konusunda ise kesin bir karar vermediğini söyledi.

Rober Hatemo şarkıcılığı bıraktı! Baba mesleğine başladı yeni adresini açıkladı

Hatemo, müzikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Bir 'Vara Vara' şarkı çıkardım, klibini sevmedim. Ona bir daha klip çekeceğim. Son bir şarkı daha yapacağım. Belki sonra hiç şarkı yapmayacağım daha... Artık bir şeyler yapmayı düşünmüyorum. İçimden gelmiyor. Böyle bir karar aldım ama tam okeyleyemiyorum. Artık mutlu olmuyorum, istemiyorum."

Rober Hatemo şarkıcılığı bıraktı! Baba mesleğine başladı yeni adresini açıkladı

Sanatçının bu sözleri, müzik kariyerinde yeni bir döneme geçmeye hazırlandığı şeklinde değerlendirildi. Hatemo ise tamamen sahnelerden çekilmek yerine konser vermeye devam edebileceğinin de sinyalini verdi.

KAPALIÇARŞI'DA TEZGAH BAŞINA GEÇECEK

Rober Hatemo, müzikten uzaklaşması halinde hayatında nasıl bir yol izleyeceğini de açıkladı. Sanatçı, çocukluk ve gençlik dönemlerinden gelen mesleğine geri dönmeyi planladığını söyledi. Sektörün mevcut durumundan duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Hatemo, Snob Magazin kameralarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Rober Hatemo şarkıcılığı bıraktı! Baba mesleğine başladı yeni adresini açıkladı

"Kırgınlık değil saçma bir yerlere evrildi. Böyle konserler yaparım. Ondan sonra istediğim zaman çeker giderim"
Ünlü şarkıcı, kuyumculuk mesleğine dönme konusunda ise planının oldukça net olduğunu belirtti.

"Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kesin karar, üzerinde çalışıyorum. Kapalıçarşı'da dükkan var kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da dururum. El sanatım iyidir. Benim eski meslektir, iyiyim. Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama."

Rober Hatemo şarkıcılığı bıraktı! Baba mesleğine başladı yeni adresini açıkladı

MÜZİK VE KUYUMCULUK ARASINDA YENİ DÖNEM

Hatemo'nun açıklamalarına göre sanatçı, müziği bir anda tamamen bırakmak yerine mevcut projelerini tamamlamayı düşünüyor. Öncelikle yeni bir klip çekmeyi ve bir şarkı daha hazırlamayı planlayan Hatemo, sonrasında müzik çalışmalarına devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Sanatçının diğer seçeneği ise yıllar önce yaptığı kuyumculuğa geri dönmek. Kapalıçarşı'da kardeşi ve kuzenine ait dükkânda çalışmayı planlayan Hatemo, gerektiğinde tezgâhın başında da duracağını ifade etti.

 

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ETİKETLER
#müzik
#Rober Hatemo
#kapalıçarşı
#kuyumculuk
#Magazin
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