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Yalı Çapkını oyuncusunun evi başına yıkıldı, sevgilisi enkazı görünce yıkıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
13 May 2024 14:06 - Güncelleme : 13 May 2024 14:23
Yalı Çapkını oyuncusunun evi başına yıkıldı, sevgilisi enkazı görünce yıkıldı

Yalı Çapkını dizisinde Serter rolüyle yer alan Tufan Gökpınar'ın yaşadığı daire başına yıkıldı. Bitişik binayı yıkan kepçe operatörünün hatası sonrası evde bulunan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.

Başrolünde Afra Saraçoğlu  ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Serter rolüyle yer alan oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin bitişiğindeki binayı yıkan kepçe operatörü, diğer binadaki ünlü oyuncunun evini yıktı. 

YALI ÇAPKINI OYUNCUSUNUN EVİ BAŞINA YIKILDI 

Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yıkılmak istenen binaya vurulan kepçe ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın dairesini de yıktı. Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.

KIZ ARKADAŞI ŞOK GEÇİRDİ 

Olayın ardından kadın yaşananları kayda alırken, duvarsız evden sokağı gördüğü anlar da kameralara yansıdı. Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul etti ve yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

Yalı Çapkını oyuncusunun evi başına yıkıldı, sevgilisi enkazı görünce yıkıldı - 1. Resim

Yalı Çapkını oyuncusunun evi başına yıkıldı, sevgilisi enkazı görünce yıkıldı - 2. Resim

Yalı Çapkını oyuncusunun evi başına yıkıldı, sevgilisi enkazı görünce yıkıldı - 3. Resim

Yalı Çapkını oyuncusunun evi başına yıkıldı, sevgilisi enkazı görünce yıkıldı - 4. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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