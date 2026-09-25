Lokanta usulü havuç tarator tarifi! Sofraların vazgeçilmezinin tam kıvamının sırrı

Havuç tarator birçok yemeğinde yanında tüketilirken, sade olarak da tüketilebiliyor. Hazırlaması kolay, tadı enfes havuç taratoru lokanta usulü tarif ile denemelisiniz.

LOKANTA USULÜ HAVUÇ TARATOR TARİFİ

Lokanta usulü havuç tarator için öncelikle havuçları rendeleyin. Tavaya yağ ekledikten sonra yaklaşık 8 dakika kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakmayı unutmayın. Yoğurt, mayonez, tuz ve sarımsak karışımının içerisine havucu ekleyiniz. İşte tarif hazır!

HAVUÇLU TARATOR NASIL YAPILIR?

Et ve tavuk yemeklerinin yanında en çok tüketilen havuç tarator için malzemeleri hazırladıktan sonra tarife geçebiliriz.

Havuçları rendeledikten sonra tavaya zeytinyağı ve havuçları ekleyiniz. Orta ateşte suyunu alana kadar pişirdikten sonra yağ çekmemesine dikkat ediniz. Kavrulan havuçları ocaktan aldıktan sonra bekleyiniz. Soğuduktan sonra süzme yoğurdu, mayonezi, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyin. Karışımın ardından cevizleri ilave ediniz.

HAVUÇLU TARATORUN İÇİNDE NE VAR?

Havuçlu tarator için gerekli olan malzemeler şöyle:

4 adet orta boy havuç

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz