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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:37

Lokanta usulü havuç tarator tarifi! Sofraların vazgeçilmezinin tam kıvamının sırrı

Yaz aylarının sevilen yoğurtlu yemeği havuç taratorun tarifini sizler için derledik. Lokanta usulü havuç tarator malzemeleri ve yapılışını bir kez deneyen her yemeğin yanında tarifi yapmak istiyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Lokanta usulü havuç tarator tarifi! Sofraların vazgeçilmezinin tam kıvamının sırrı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:37

Havuç tarator birçok yemeğinde yanında tüketilirken, sade olarak da tüketilebiliyor. Hazırlaması kolay, tadı enfes havuç taratoru lokanta usulü tarif ile denemelisiniz.

LOKANTA USULÜ HAVUÇ TARATOR TARİFİ

Lokanta usulü havuç tarator için öncelikle havuçları rendeleyin. Tavaya yağ ekledikten sonra yaklaşık 8 dakika kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakmayı unutmayın. Yoğurt, mayonez, tuz ve sarımsak karışımının içerisine havucu ekleyiniz. İşte tarif hazır!

Lokanta usulü havuç tarator tarifi! Sofraların vazgeçilmezinin tam kıvamının sırrı

HAVUÇLU TARATOR NASIL YAPILIR?

Et ve tavuk yemeklerinin yanında en çok tüketilen havuç tarator için malzemeleri hazırladıktan sonra tarife geçebiliriz.

Lokanta usulü havuç tarator tarifi! Sofraların vazgeçilmezinin tam kıvamının sırrı

Havuçları rendeledikten sonra tavaya zeytinyağı ve havuçları ekleyiniz. Orta ateşte suyunu alana kadar pişirdikten sonra yağ çekmemesine dikkat ediniz. Kavrulan havuçları ocaktan aldıktan sonra bekleyiniz. Soğuduktan sonra süzme yoğurdu, mayonezi, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyin. Karışımın ardından cevizleri ilave ediniz.

Lokanta usulü havuç tarator tarifi! Sofraların vazgeçilmezinin tam kıvamının sırrı

HAVUÇLU TARATORUN İÇİNDE NE VAR?

Havuçlu tarator için gerekli olan malzemeler şöyle:

4 adet orta boy havuç
1,5 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı mayonez
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı iri çekilmiş

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ETİKETLER
#ceviz
#havuç tarator
#mayonez
#Süzme Yoğurt
#Yemek Tarifleri
#Lokanta Usulü
#Mavi Kadin
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