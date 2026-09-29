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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:05

Soğuk havalar vücuttaki yağ oranını artırıyor! Yemeğe içmeye dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte beslenme ve günlük hareket alışkanlıklarında değişiklikler yaşanabiliyor. Soğuk günlerde iştahın artması, daha kalorili yiyeceklerin tercih edilmesi ve açık hava aktivitelerinin azalması kilo kontrolünü zorlaştırabiliyor. Ancak soğuk havanın tek başına vücutta yağlanmaya neden olduğunu söylemek doğru değil.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Soğuk havalar vücuttaki yağ oranını artırıyor! Yemeğe içmeye dikkat
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:05

Vücut, düşük sıcaklıklarda ısısını koruyabilmek için enerji harcamasını artırabiliyor. Özellikle kahverengi yağ dokusu, vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olan ısı üretiminde rol oynuyor. Buna rağmen soğuk havada harcanan ekstra enerji, fazla kalorili beslenmenin oluşturduğu enerji fazlasını her zaman dengelemiyor. Kilo değişiminde asıl belirleyici unsurlar arasında beslenme, fiziksel aktivite ve günlük enerji dengesi bulunuyor.

HABERİN ÖZETİ

Soğuk havalar vücuttaki yağ oranını artırıyor! Yemeğe içmeye dikkat

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Soğuk hava tek başına kilo aldırmasa da, artan iştah ve azalan fiziksel aktivite kış aylarında kilo alımına zemin hazırlayabiliyor.
Vücut, düşük sıcaklıklarda ısısını korumak için enerji harcamasını artırabilir ve kahverengi yağ dokusu ısı üretimine yardımcı olur.
Kış aylarında sıcak içecekler, tatlılar, hamur işleri ve kalorisi yüksek atıştırmalıklar daha cazip hale gelebilir.
Çay ve kahveye eklenen şeker, krema ve şuruplar günlük kalori miktarını artırabilir.
Soğuk, yağmur ve erken kararan hava nedeniyle kış aylarında dışarıda geçirilen zaman azalabilir ve bu da hareketin azalmasına yol açar.
Kış aylarında kilo kontrolü için sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar ve protein kaynaklarının dengeli tüketilmesi önerilir.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

SOĞUK HAVADA İŞTAH ARTIŞINA DİKKAT

Kış aylarında sıcak içecekler, tatlılar, hamur işleri ve kalorisi yüksek atıştırmalıklar daha cazip hale gelebiliyor. Özellikle uzun süre evde veya kapalı ortamlarda vakit geçirmek, farkında olmadan daha sık yemek yemeye neden olabiliyor.

Soğuk havalar vücuttaki yağ oranını artırıyor! Yemeğe içmeye dikkat

Çay ve kahve tüketiminde kullanılan şeker, krema ve aromalı şuruplar da günlük kalori miktarını artırabiliyor. Bu nedenle yalnızca ana öğünlere değil, gün içerisinde tüketilen küçük atıştırmalıklara ve içeceklere de dikkat etmek gerekiyor.

HAREKETİN AZALMASI KİLO ALIMINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Soğuk, yağmur ve erken kararan hava nedeniyle kış aylarında dışarıda geçirilen zaman azalabiliyor. Bunun sonucunda yürüyüş, bisiklet ve diğer açık hava aktiviteleri daha seyrek yapılabiliyor. Günlük hareket miktarının azalması ise alınan kalorilerin harcanmasını zorlaştırabiliyor.

Soğuk havalar vücuttaki yağ oranını artırıyor! Yemeğe içmeye dikkat

Bu nedenle hava koşulları elverdiği sürece yürüyüş yapmak, gün içinde kısa hareket molaları vermek ve mümkün olduğunca aktif kalmak önem taşıyor. Açık havada egzersiz yapılamayan günlerde ev içerisinde yapılabilecek hareketler de günlük aktivitenin korunmasına katkı sağlayabiliyor.

Soğuk havalar vücuttaki yağ oranını artırıyor! Yemeğe içmeye dikkat

KIŞ SOFRASINDA DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Kilo kontrolü için kış aylarında , , baklagiller, tam tahıllar ve protein kaynaklarının dengeli şekilde tüketilmesi öneriliyor. Özellikle sebze ve baklagil içeren çorbalar, soğuk günlerde hem sıcak bir öğün alternatifi sunuyor hem de beslenmenin çeşitlendirilmesine yardımcı olabiliyor.

Soğuk havalar vücuttaki yağ oranını artırıyor! Yemeğe içmeye dikkat

Ancak çorba hazırlanırken kullanılan yağ, krema ve benzeri malzemelerin miktarına da dikkat etmek gerekiyor. Aşırı yağlı ve kremalı çorbalar, sağlıklı bir seçenek gibi görünse de öğünün kalorisini önemli ölçüde artırabiliyor.
Tatlı ve hamur işlerini tamamen hayatından çıkarmak yerine porsiyon kontrolü yapmak ve tüketim sıklığını azaltmak da kilo yönetimini kolaylaştırabiliyor.

Soğuk havalar vücuttaki yağ oranını artırıyor! Yemeğe içmeye dikkat

SOĞUK HAVA TEK BAŞINA YAĞLANDIRMIYOR

Soğuk havalarda vücudun sıcaklığını korumak için daha fazla enerji harcaması mümkün. Ancak bu durum, gün içerisinde alınan fazla kaloriyi otomatik olarak ortadan kaldırmıyor. Özellikle hareketin azalması ve yüksek kalorili yiyeceklerin daha sık tüketilmesi, kilo artışına zemin hazırlayabiliyor.

Soğuk havalar vücuttaki yağ oranını artırıyor! Yemeğe içmeye dikkat

Bu nedenle kış aylarında kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin yalnızca havanın sıcaklığına değil, beslenme ve hareket alışkanlıklarına da dikkat etmesi gerekiyor. Porsiyonları kontrol etmek, şekerli içecekleri sınırlamak, atıştırmalıkları ölçülü tüketmek ve günlük hareketi korumak, kış döneminde sağlıklı bir kilo dengesinin sürdürülmesine yardımcı olabilir.

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ETİKETLER
#meyve
#sebze
#kış ayları
#Kahverengi Yağ Dokusu
#Diyet
#Ana Öğün
#Mavi Kadin
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