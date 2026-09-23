MasterChef Türkiye’de 23 Eylül 2026 eleme potası heyecanı yaşandı. Haftanın ilk günlerinden itibaren dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasından uzak kalmak için mücadele eden yarışmacılar, şeflerin karşısına kritik bir sınavla çıktı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerle haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları da belli oldu. Potaya giren isimler açıklanırken yarışmacıların yüz ifadeleri dikkat çekti. Peki, MasterChef’te 23 Eylül 2026 tarihinde kim eleme adayı oldu? MasterChef 3. eleme adayı ve 4. eleme adayı kim? İşte gecenin eleme potasına giren isimleri…

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HABERİN ÖZETİ MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 3. ve 4. eleme adayları 23 Eylül 2026 MasterChef Türkiye'de 23 Eylül 2026'da eleme potasına giren üçüncü ve dördüncü yarışmacılar belirlendi. MasterChef'te 23 Eylül 2026'da eleme heyecanı yaşandı ve haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu. 22 Eylül 2026 akşamı oynanan oyun sonrasında eleme adayları Recep ve Armağan oldu. Metinde MasterChef 2026 ana kadrosuna giren yarışmacılar listelenmiş ancak 23 Eylül 2026'da eleme potasına kimlerin girdiği bilgisi detaylandırılmamıştır.

23 EYLÜL 2026 MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

MasterChef 3. eleme adayı ve 4. eleme adayları Eyyüp Can ve Nilay oldu.

22 EYLÜL 2026 MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

22 Eylül 2026 akşamı oynanan oyun sonrasında eleme adayları Recep ve Armağan oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)