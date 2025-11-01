CHP'de itirafçı alarmı! Barış Yarkadaş: Lobi faaliyetleri başladı!

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarkadaş'ın açıklamalarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, partideki "itirafçı" olarak nitelendirilen isimler için aktif bir “lobi” faaliyetine girişti.

“LOBİ FAALİYETİ YAPMAYA BAŞLADILAR”

Yarkadaş, CHP yönetiminin, daha önce yaptıkları itirafları geri çekmek isteyen kişilere yönelik hukuki destek sağlama hazırlığında olunduğu iddiasını gündeme taşıdı. Yarkadaş, “İtiraflarını geri çekmek isteyenlere hukuki destek vereceklermiş. CHP Genel Merkezi, itirafçıların itiraflarını tekrar etmemeleri için lobi faaliyeti yapmaya başladı. Güvence ağı oluşturulmaya çalışılıyor. Hepsine ‘seni milletvekili yapacağız’ denilmiş” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1984714877781356737