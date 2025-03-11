Beynin gerilemeye başladığı yaş belli oldu! Yaşlanmayı ertelemek için çözüm de var

Araştırmacılar, orta yaş döneminde beyin hücrelerimizin aşağı doğru bir eğime doğru ilk belirtilerini gösterdiği yaşı tespit etti. Ancak aynı çalışma beyin yaşlanmasını yavaşlatan bir tedavi önerisi de sunuyor. İşte detaylar...

ABD'deki Stony Brook Üniversitesi'nden araştırmacıların önderlik ettiği yeni bir araştırmadan elde edilen bulgulara göre beynin yaşlanmaya, başka bir deyişle düşünmenin gerilemeye başladığı yaş belirlendi. 19 bin 300 kişiyi kapsayan beyin taramaları ve testlerine göre bu yaşın ortalama 44 olduğu sonucuna ulaşıldı.

44 YAŞINDA BEYİN GERİLEMEYE BAŞLIYOR

Araştırma ekibine göre 44 yaş beyindeki dejenerasyonun fark edilmeye başladığı yaş olarak öne çıksa da yaşlanma en hızlı oranına 67 yaşında ulaşıyor 90 yaşına gelindiğinde ise beyin yaşlanmasının hızı azalıyor

YAŞLANMAYI YAVAŞLATMAK İÇİN FIRSAT

Stony Brook Üniversitesi'nden sinir bilimci Lilianne Mujica-Parodi, "Beyin yaşlanmasının tam olarak ne zaman ve nasıl hızlandığını anlamak, müdahale için stratejik zaman noktaları sağlıyor. Beynin enerjiye erişiminin azaldığı ancak geri döndürülemez hasar oluşmadan önce, yani esasen 'kırılmadan' önceki 'eğilme'den önce kritik bir orta yaş penceresi belirledik" ifadelerini kullandı.

BOZULMANIN ANA SEBEBİ İNSÜLİN DİRENCİ

Ekip ayrıca bu bozulmanın olası ana itici gücünü de belirleyebildi: Nöronal insülin direnci! Sonuçlar, beynimiz yaşlandıkça insülinin nöronlar üzerindeki etkisinin azaldığını, yani enerji olarak daha az glikoz alındığını ve bunun da beyin sinyallemesini bozmaya başladığını gösteriyor.

Metabolizmanın beyin yaşlanmasını etkilediği fikri araştırmacılar tarafından yürütülen genetik bir analizle desteklendi. Glikoz emen protein GLUT4 ve yağ taşıyan protein APOE ile ilgili aktivitenin beyin aşınması ve yıpranması belirtileriyle uyuştuğu saptandı.

Bundan, nöronlar için enerji kaynaklarının bir şekilde değiştirilmesinin veya onarılmasının beyin yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olabileceği ve potansiyel olarak nörodejeneratif hastalıklar için başka bir tedavi seçeneği sunabileceği sonucu çıktı.

BEYNİN YAKITI AZALIYOR

Orta yaşta nöronların yetersiz yakıt nedeniyle metabolik olarak strese girdiklerini ancak bu durumla mücadele edip canlı kalabildiklerdini belirten Mujica-Parodi, "Bu nedenle, bu kritik pencere sırasında alternatif bir yakıt sağlamak işlevi geri kazanmaya yardımcı olabilir. Ancak, daha sonraki yaşlarda, nöronların uzun süreli açlığı, müdahaleyi daha az etkili hale getiren bir dizi başka fizyolojik etkiyi tetiklemiş olabilir" dedi

ÇÖZÜM KETON TAKVİYESİ

Araştırmacılar hipotezi , beyin hücrelerinde insülin duyarlılığını artırdığı ve metabolik hasarı baskıladığı görülen keton takviyeleri verilen 101 kişilik bir grupla test ettiler. Keton takviyeleri alındıktan sonra beyin bozulması dengelendi ve en büyük faydalar orta yaşlılarda (bu durumda 40 ila 59) görüldü. Bu, bu tür bir tedavinin işe yarayabileceğini gösteriyor, ancak zamanlama çok önemli olacak.