Havaların soğuması, günlerin kısalması ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmeye başlıyor. Ancak sürekli yorgun hissetmek, peş peşe hastalanmak ve enfeksiyonları uzun sürede atlatmak her zaman mevsim değişikliğiyle açıklanamayabilir.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sonbaharda bağışıklığınız alarm mı veriyor? Soğuklar bastırmadan en hızlı çözüm Sonbaharda artan üst solunum yolu enfeksiyonları ve uzun süren halsizliklerin nedenleri ile bağışıklık sistemini destekleyen alışkanlıklar ve dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları ele alınmaktadır. Sonbaharda nezle ve grip artışının temel nedenleri arasında kapalı ortamlarda fazla zaman geçirilmesi, okulların açılması, toplu taşıma kullanımı, yetersiz beslenme, düzensiz uyku, hareketsizlik ve uzun süreli stres yer alır. Geçmeyen yorgunluğun ve halsizliğin altında demir eksikliği, B12 vitamini yetersizliği, kansızlık, tiroit bozuklukları veya diyabet gibi sağlık sorunları bulunabilir. Eksiklik tespit edilmeden kontrolsüzce vitamin takviyesi kullanılmamalı, vitamin ve mineral ihtiyacı öncelikle dengeli beslenmeyle karşılanmalıdır. Bağışıklığı desteklemek için dengeli beslenme, yetişkinlerde 7-9 saat uyku, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite, yeterli su tüketimi, kapalı ortamların havalandırılması ve el hijyeni önerilir. Açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren ateş, gece terlemesi veya belirgin halsizlik gibi belirtilerle birlikte sık tekrarlayan enfeksiyonlarda doktora başvurulmalıdır.

SONBAHARDA NEDEN DAHA SIK HASTALANIYORUZ?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte nezle, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Bunun temel nedenlerinden biri, insanların kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi. Okulların açılması, toplu taşıma kullanımının yoğunlaşması ve günlük yaşam alışkanlıklarının değişmesi de virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Ancak sık hastalanmanın tek nedeni hava sıcaklığındaki düşüş değil. Yetersiz beslenme, düzensiz uyku, hareketsizlik ve uzun süreli stres gibi faktörler de bağışıklık sisteminin normal işleyişini olumsuz etkileyebiliyor.

SÜREKLİ HALSİZLİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAYNAKLANABİLİR Mİ?

Sabahları yorgun uyanmak, gün içerisinde enerji kaybı yaşamak ve basit günlük aktivitelerde bile bitkin hissetmek, sonbaharda sık karşılaşılan şikâyetler arasında yer alıyor. Çoğu kişi bu durumu mevsim geçişine bağlasa da uzun süren halsizliğin altında demir eksikliği, B12 vitamini yetersizliği, kansızlık, tiroit fonksiyon bozuklukları veya diyabet gibi farklı sağlık sorunları bulunabilir.

Özellikle yeterince dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk, sık tekrarlayan enfeksiyonlarla birlikte görülüyorsa mutlaka bir hekime başvurulmasında fayda var.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN VİTAMİN TAKVİYESİ YETERLİ Mİ?

Sonbaharda bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla vitamin ve mineral takviyelerine yönelim artıyor. Ancak her bireyin vitamin ihtiyacı aynı olmadığı gibi, kontrolsüz kullanılan takviyeler de beklenen faydayı sağlamayabilir. Özellikle D vitamini, B12 vitamini, demir ve çinko gibi mikro besin öğelerinin yetersizliği vücudun normal işleyişini etkileyebiliyor. Bununla birlikte herhangi bir eksiklik tespit edilmeden yüksek dozda takviye kullanılması doğru bir yaklaşım değildir. İhtiyaç duyulan vitamin ve minerallerin öncelikle dengeli beslenmeyle karşılanması, gerekli durumlarda ise hekim değerlendirmesiyle takviye planlanması yapılmalıdır. Yani öyle kafamıza göre takviye planlaması yapmamalıyız.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN 5 ÖNEMLİ ALIŞKANLIK

Sonbahar aylarında hastalıklardan korunmak için günlük yaşamda yapılacak küçük değişiklikler önemli katkılar sağlayabiliyor. Öncelikle dengeli beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle mevsim sebzeleri, meyveler, tam tahıllar ve yeterli protein içeren bir beslenme düzeni oluşturmalıyız. İkinci olarak, uyku düzenine dikkat etmemiz gerekiyor. Yetişkinlerde 7-9 saat arsında uykuya dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü olarak haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmak gerekiyor. 4 olarak ise su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Soğuk havalarda susama hissi azalsa bile günlük sıvı ihtiyacınızı karşılamayı unutmayın. Son olarak ise kapalı ortamları havalandırmaya dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kalabalık alanlarda temiz hava dolaşımının sağlanmasına ve el hijyeninin sağlanmasına özen göstermek gerekiyor.

SIK HASTALANMAK HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR?

Yılda birkaç kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmek tek başına bağışıklık sisteminde ciddi bir sorun bulunduğunu göstermiyor. Ancak enfeksiyonların alışılmışın dışında sık tekrarlaması, ağır seyretmesi veya tedaviye rağmen uzun sürmesi durumunda altta yatan nedenlerin araştırılması gerekir. Kontrolsüz diyabet, bazı kronik hastalıklar, beslenme yetersizlikleri ve bağışıklık sistemini etkileyen rahatsızlıklar, enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilen durumlar arasında bulunuyor. Özellikle açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren ateş, gece terlemesi veya belirgin halsizlik gibi şikâyetlerin eşlik ettiği durumlarda doktora başvurulması gerekiyor.

VİTAMİN TAKVİYESİ YETERLİ DEĞİL

Bağışıklık sistemini desteklemek yalnızca vitamin kullanmakla sınırlı değildir. Dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite, önerilen aşıların zamanında yaptırılması ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulması, sağlıklı bir sonbahar ve kış geçirmenin temel adımları arasında yer alıyor.