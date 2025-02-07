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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | PFDK duyurdu: Sivasspor 3-0 hükmen mağlup ilan edildi!

Son dakika haberi: PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli durumdaki Murat Paluli'nin oynatılması nedeniyle Sivasspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı.

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Son dakika | PFDK duyurdu: Sivasspor 3-0 hükmen mağlup ilan edildi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 21:03

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor maçında, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Sivassporlu futbolcu Murat Paluli'nin oynatılmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) çıkacak sonucu bekliyordu. TFF akşam saatlerinde kararını verdi.

HÜKMEN MAĞLUP SAYDILAR

Son dakika haberine göre, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli durumdaki Murat Paluli'nin oynatılması nedeniyle Sivasspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı. 

PFDK ZTK kararını verdi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, idari tedbirli olmasına rağmen söz konusu karşılaşmada forma giyen ve tedbire uymama eylemi nedeniyle kurula sevk edilen Sivassporlu futbolcu Murat Paluli'ye isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla ceza verilmedi. 

PARA CEZASI KESİLDİ

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün tercümanı Taylan Okan İşçi ise idari tedbire uyulmaması eylemine iştiraki gerekçesiyle 4 resmi müsabakadan men ve 148 bin 500 lira para ceza cezasına çarptırıldı.

 


 

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