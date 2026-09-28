2026 Dünya Kupası'nda şöhreti yakalamıştı! Kaleci Vozinha'dan çarpıcı itiraf

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın dikkati çeken takımlarından biri Yeşil Burun Adaları olmuştu. İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu H Grubu'nu 3 puanla 2. sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselen Vozinha, Arjantin'e 120 dakika sonunda 3-2'lik skorla kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Dünya Kupası'nın hafızalara kazınan takımlarından biri haline gelen Yeşil Burun Adaları'nın başarılı isimlerinden biri 40 yaşındaki kaleci Josimar Jose Evora Dias (Vozinha) olmuştu.

Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dünya çapında tanınan ve büyük ilgi gören kaleci Vozinha, İngiliz yayın kuruluşu Observer gazetesine konuştu. 40 yaşındaki kaleci, "Dürüst olmak gerekirse, bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, önceki hayatımı seçerdim." ifadelerini kullandı.

Günlük hayatında rutin olarak yaptığı şeylerin bile zorlaştığını belirten Vozinha, bir restorana gittiğinde birilerinin mutlaka kendisiyle fotoğraf çektirmek ya da imza almak istediğini belirtti.

Ağustos ayında Şili ekibi Colo Colo ile sözleşme imzalayan Vozinha, "Hatta daha da kötüsü beni videoya çekenler oluyor. Hayatımda en çok değişen şey bu. Sanırım bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok." açıklamasını yaptı.

"HUZURUMU VE SÜKUNETİMİ KAYBETTİM"

Hayatında hiç mahremiyetin kalmadığını anlatan Vozinha, sosyal medya hesabındaki bildirimleri kapattığını belirtti. Tecrübeli kaleci, "Kimlerin beni takip ettiğini kontrol etme isteğine kapılmamak için Instagram bildirimlerimi kapatmaya karar verdim." dedi.

Instagram hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını aktaran tecrübeli oyuncu "Huzurumu ve sükunetimi kaybettim. Takımın yemek hizmetleri bölümünden biri yanıma gelip bana bir milyar takipçim olduğunu söyledi. Neyden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şaka yaptığını sanmıştım ama ısrar etti. Daha sonra karma alanda röportajlar yapmaya gittim ve bir televizyon şirketinden gazeteci bana neler olup bittiğinden haberim olup olmadığını sordu. Telefonunu bana gösterdi, işte o zaman bir milyondan fazla takipçim olduğunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.