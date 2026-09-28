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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:33

2026 Dünya Kupası'nda şöhreti yakalamıştı! Kaleci Vozinha'dan çarpıcı itiraf

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu oynama başarısı gösteren Yeşil Burun Adaları'nın dikkati çeken isimlerinden olan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, önemli açıklamalarda bulundu. Vozinha, Dünya Kupası'ndan önceki sakin hayatını aradığını ve ünlü biri olmanın zorluklarını yaşadığını söyledi. Vozinha, "Bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, önceki hayatımı seçerdim" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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2026 Dünya Kupası'nda şöhreti yakalamıştı! Kaleci Vozinha'dan çarpıcı itiraf
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 19:33

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 'nın dikkati çeken takımlarından biri olmuştu. İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu H Grubu'nu 3 puanla 2. sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselen Vozinha, Arjantin'e 120 dakika sonunda 3-2'lik skorla kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Dünya Kupası'nın hafızalara kazınan takımlarından biri haline gelen Yeşil Burun Adaları'nın başarılı isimlerinden biri 40 yaşındaki kaleci Josimar Jose Evora Dias (Vozinha) olmuştu.

2026 Dünya Kupası'nda şöhreti yakalamıştı! Kaleci Vozinha'dan çarpıcı itiraf

Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dünya çapında tanınan ve büyük ilgi gören kaleci Vozinha, İngiliz yayın kuruluşu Observer gazetesine konuştu. 40 yaşındaki kaleci, "Dürüst olmak gerekirse, bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, önceki hayatımı seçerdim." ifadelerini kullandı.

Günlük hayatında rutin olarak yaptığı şeylerin bile zorlaştığını belirten Vozinha, bir restorana gittiğinde birilerinin mutlaka kendisiyle fotoğraf çektirmek ya da imza almak istediğini belirtti.

Ağustos ayında Şili ekibi Colo Colo ile sözleşme imzalayan Vozinha, "Hatta daha da kötüsü beni videoya çekenler oluyor. Hayatımda en çok değişen şey bu. Sanırım bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok." açıklamasını yaptı.

"HUZURUMU VE SÜKUNETİMİ KAYBETTİM"

Hayatında hiç mahremiyetin kalmadığını anlatan Vozinha, sosyal medya hesabındaki bildirimleri kapattığını belirtti. Tecrübeli kaleci, "Kimlerin beni takip ettiğini kontrol etme isteğine kapılmamak için Instagram bildirimlerimi kapatmaya karar verdim." dedi.

Instagram hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını aktaran tecrübeli oyuncu "Huzurumu ve sükunetimi kaybettim. Takımın yemek hizmetleri bölümünden biri yanıma gelip bana bir milyar takipçim olduğunu söyledi. Neyden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şaka yaptığını sanmıştım ama ısrar etti. Daha sonra karma alanda röportajlar yapmaya gittim ve bir televizyon şirketinden gazeteci bana neler olup bittiğinden haberim olup olmadığını sordu. Telefonunu bana gösterdi, işte o zaman bir milyondan fazla takipçim olduğunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#Futbol
#2026 Dünya Kupası
#Yeşil Burun Adaları
#Vozinha
#Colo Colo
#Josimar Jose Evora Dias
#Spor
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