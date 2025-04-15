Arda Turan için Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan çarpıcı açıklamalar!

Arda Turan için Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Beyaz TV'ye önemli açıklamalar geldi. Arda Turan'a çok inandığını belirten Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, genç çalıştırıcı için Real Madrid ve Barcelona iddiasını öne sürdü.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili iyimser açıklamalarda bulundu. Arda Turan'ın potansiyelini öven Murat Özkaya, başarılı antrenör için Eyüpspor sonrasındaki çıtayı çok yükseğe koydu.

ARDA TURAN İÇİN EYÜPSPOR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 6-0 ile geçen Eyüpspor'da, maç sonunda açıklamalar geldi. Arda Turan'dan övgülerle bahseden başkan Murat Özkaya, "Lütfen şunu yazar mısınız? Arda Turan bir gün ya Real Madrid ya da Barcelona'yı çalıştıracak." ifadelerini kullandı. Ayrıca başarılı hocaya olan inancının altını çizen Özkaya, Arda Turan'ın potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti ve nerelere gidebileceği belli imasında bulundu.

ARDA TURAN'IN PUAN ORTALAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor ile şu ana kadar 78 mücadelede boy gösteren Arda Turan, maç başına 1.87 puan ortalaması tutturdu ve dikkatleri üzerine çekti. Halihazırda takımını Süper Lig'e çıkardıktan sonra şimdi de Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veren Arda Turan, bu süreci de başarmasıyla birlikte yakın zamanda İstanbul ekibinden ayrılacak gibi duruyor.