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 | Burak Ayaydın

Edin Dzeko'dan hakeme mesaj! "Garip kararlar"

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar gelmeye başladı. Fenerbahçeli Edin Dzeko, zorlu maçı değerlendirirken hakem kararlarına da değindi.

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Edin Dzeko'dan hakeme mesaj!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 21:35

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 3-1 galip geldi. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Dzeko, ofsayt konusuna takıldı.

FENERBAHÇE'DE EDIN DZEKO'DAN HAKEM AÇIKLAMASI

'Garip' vurgusunda bulunan Dzeko, "Maça yavaş başladık aslında. Birinci gol, benim hatamdan dolayı geldi. İlk yarıda 1-1 olabilirdi ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda daha iyisini yapmaya çalıştık ve 3 gol attık. Daha fazla atabilirdik. Ofsayt çizgisi, o pozisyonda garip çizildi. Garip bir çizgiydi. Diğer pozisyonda topu kontrol ettiğimde ittirildim. Orada kırmızı kart ve penaltı olmalıydı. Ayrıca ilk yarıdaki de net penaltıydı. Garip kararlardı. Bunlara rağmen kazandık. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında olanları göreceğiz." dedi. İlave olarak maske sürecini de anlatan Bosnalı, "Daha iyi hissediyorum maskesiz. Normalde bunu takmam gerekiyor. Burnum tam anlamda iyileşmedi. Bunu kullanmam gerekiyor ama daha fazla takmak istemedim. Maskeyle oynamak farklı hissettiriyor. İlk kez maskesiz oynadım ve golümü attım. Maskeler ve korumalar varken gol atamıyordum. Bunları çıkarınca goller attım." ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko'dan hakeme mesaj! "Garip kararlar"

Sıkça Sorulan Sorular

EDIN DZEKO FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Yıldız golcü Inter'den ayrılmış ve Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#edin dzeko
#edin dzeko
#Fenerbahçe Takımı
#Spor
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