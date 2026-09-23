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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 20:24

Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret! "Burada olmak benim için mutluluk"

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ile bir araya gelen Emenike, "Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 20:24

'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret ederek Genel Sekreter Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Kaya ve Savaş Adalet ile bir araya geldi.

Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret! "Burada olmak benim için mutluluk"

Emenike, ziyaretiyle ilgili duygularını paylaşarak kulüpte bulunduğu için harika hissettiğini söyledi. Emenike, "Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın halâ devam etmesinden çok memnunum çünkü biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz. Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret! "Burada olmak benim için mutluluk"

Nijeryalı futbolcunun ziyaretinde Mahmut Uslu tarafından Emenike'ye 29 numaralı forma hediye edildi.

Emmanuel Emenike, Fenerbahçe'de 93 maçta forma giydi. Emenkike bu maçlarda 25 gol atarken 13 asist yaptı.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#mahmut uslu
#Emmanuel Emenike
#Tanju Kaya
#Savaş Adalet
#Spor
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