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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:48

EuroLeauge'de heyecan başlıyor! 3 Türk takımı sahne alacak: İşte ilk hafta maçlarının programı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. EuroLeague'de 8 sezon sonra 3 Türk temsilcisi Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes ve Beşiktaş mücadele edecek. İşte EuroLeague'de ilk hafta maçlarının programı...

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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EuroLeauge'de heyecan başlıyor! 3 Türk takımı sahne alacak: İşte ilk hafta maçlarının programı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:48

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'de heyecan başlıyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği EuroLeague'de bu sezon 20 takım mücadele edecek.

EuroLeauge'de heyecan başlıyor! 3 Türk takımı sahne alacak: İşte ilk hafta maçlarının programı

Çift devreli lig usulüne göre 38 hafta oynanacak normal sezon, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayıp 16 Nisan 2027'de tamamlanacak. Play-in müsabakaları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği Final Four organizasyonu, 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

EuroLeague'de normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler doğrudan play-off bileti alacak. Normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. basamakta bitiren takımlar ise kalan iki play-off bileti için play-in'de mücadele edecek. Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki karşılaşmanın galibi, 7. sıradan play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9. ile 10. sıradaki takımlar arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Final Four'a yükselecek.

EuroLeauge'de heyecan başlıyor! 3 Türk takımı sahne alacak: İşte ilk hafta maçlarının programı

8 SEZON SONRA 3 TÜRK TAKIMI MÜCADELE EDECEK

EuroLeague'de 8 sezon sonra 3 Türk ekibi mücadele edecek. Anadolu Efes ve 'in yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin temsilci sayısı, 'ın özel davetle lige dahil edilmesiyle 3'e yükseldi.

EuroLeague'de en son 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka olmak üzere 3 Türk takımı yer almıştı.

2012-2013 sezonunun ardından EuroLeague'e dönen Beşiktaş, ilk maçında 25 Eylül Cuma günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Anadolu Efes yarın İspanya temsilcisi Barcelona deplasmanında sezonu açarken, Fenerbahçe Tarfin ise 25 Eylül'de İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

EuroLeauge'de heyecan başlıyor! 3 Türk takımı sahne alacak: İşte ilk hafta maçlarının programı

10 ÜLKEDEN 20 TAKIM YER ALACAK

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunda 10 ülkeden 20 takım yer alacak. İspanya, organizasyonda 4 takımla en fazla temsilciye sahip ülke olurken Türkiye 3 ekiple mücadele edecek. Fransa, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den 2'şer, Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise birer takım yer alacak.

EuroLeauge'de heyecan başlıyor! 3 Türk takımı sahne alacak: İşte ilk hafta maçlarının programı

EuroLeague'de bu sezon yer alacak takımlar şöyle:

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia
Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş
Fransa: Paris , LDLC ASVEL
Sırbistan: Kızılyıldız, Partizan
İtalya: Armani Olimpia Milan, Virtus Bologna
Yunanistan: Panathinaikos AKTOR, Olympiakos
İsrail: Maccabi Rapyd, Hapoel IBI
Almanya: Bayern Münih
Litvanya: Zalgiris
Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Basketbol

EuroLeauge'de heyecan başlıyor! 3 Türk takımı sahne alacak: İşte ilk hafta maçlarının programı

EUROLEAGUE'DE İLK HAFANIN PROGRAMI

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 | Hapoel IBI - Bayern Münih
19.00 | Dubai Basketbol - Real Madrid
21.00 | Kızılyıldız - Zalgiris
21.15 | Panathinaikos AKTOR - Paris Basketbol
21.30 | Barcelona - Anadolu Efes
21.30 | Baskonia - Olympiakos
21.45 | LDLC ASVEL - Maccabi Rapyd

25 Eylül Cuma:

20.00 | Beşiktaş - Valencia Basket
20.45 | Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna
21.45 | Partizan - Armani Olimpia Milan

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#Beşiktaş
#Anadolu Efes
#Basketbol
#euroleague
#Valencia Basket
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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