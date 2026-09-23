EuroLeauge'de heyecan başlıyor! 3 Türk takımı sahne alacak: İşte ilk hafta maçlarının programı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de heyecan başlıyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği EuroLeague'de bu sezon 20 takım mücadele edecek.

Çift devreli lig usulüne göre 38 hafta oynanacak normal sezon, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayıp 16 Nisan 2027'de tamamlanacak. Play-in müsabakaları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği Final Four organizasyonu, 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

EuroLeague'de normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler doğrudan play-off bileti alacak. Normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. basamakta bitiren takımlar ise kalan iki play-off bileti için play-in'de mücadele edecek. Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki karşılaşmanın galibi, 7. sıradan play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9. ile 10. sıradaki takımlar arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Final Four'a yükselecek.

8 SEZON SONRA 3 TÜRK TAKIMI MÜCADELE EDECEK

EuroLeague'de 8 sezon sonra 3 Türk ekibi mücadele edecek. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin'in yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin temsilci sayısı, Beşiktaş'ın özel davetle lige dahil edilmesiyle 3'e yükseldi.

EuroLeague'de en son 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka olmak üzere 3 Türk takımı yer almıştı.

2012-2013 sezonunun ardından EuroLeague'e dönen Beşiktaş, ilk maçında 25 Eylül Cuma günü İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Anadolu Efes yarın İspanya temsilcisi Barcelona deplasmanında sezonu açarken, Fenerbahçe Tarfin ise 25 Eylül'de İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

10 ÜLKEDEN 20 TAKIM YER ALACAK

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunda 10 ülkeden 20 takım yer alacak. İspanya, organizasyonda 4 takımla en fazla temsilciye sahip ülke olurken Türkiye 3 ekiple mücadele edecek. Fransa, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den 2'şer, Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise birer takım yer alacak.

EuroLeague'de bu sezon yer alacak takımlar şöyle:

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia

Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş

Fransa: Paris Basketbol, LDLC ASVEL

Sırbistan: Kızılyıldız, Partizan

İtalya: Armani Olimpia Milan, Virtus Bologna

Yunanistan: Panathinaikos AKTOR, Olympiakos

İsrail: Maccabi Rapyd, Hapoel IBI

Almanya: Bayern Münih

Litvanya: Zalgiris

Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Basketbol

EUROLEAGUE'DE İLK HAFANIN PROGRAMI

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 | Hapoel IBI - Bayern Münih

19.00 | Dubai Basketbol - Real Madrid

21.00 | Kızılyıldız - Zalgiris

21.15 | Panathinaikos AKTOR - Paris Basketbol

21.30 | Barcelona - Anadolu Efes

21.30 | Baskonia - Olympiakos

21.45 | LDLC ASVEL - Maccabi Rapyd

25 Eylül Cuma:

20.00 | Beşiktaş - Valencia Basket

20.45 | Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna

21.45 | Partizan - Armani Olimpia Milan