Fenerbahçe'den Edin Dzeko'ya 1.5 milyon Euro darbesi! Ali Koç'tan kritik karar: Geri dönüşü yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko hakkındaki kararını verdi. Fenerbahçe ve Edin Dzeko arasındaki sözleşmesinin uzamasının tek bir yolu olduğunu belirten Ali Koç, Bosnalı golcüden ciddi bir maaş indirimi istedi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un verdiği Edin Dzeko kararı futbolseverleri şaşırttı. Sabah'ın haberine göre Edin Dzeko ile sözleşme uzatmak isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koşul olarak ise 1.5 milyon Euroluk bir indirim istedi ve başka türlü anlaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'UN EDIN DZEKO KARARI

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun geleceği çok merak ediliyordu ve Ali Koç sürece noktayı koydu. Bosnalı golcünün liderliğinden memnun olan ama aynı zamanda yüksek tempo yapamadığını da gözeten başkan, yeni sözleşme teklifi için Dzeko'dan ciddi bir indirim istedi ve kabul etmemesi durumunda ise ayrılık kapısını açık bıraktı. Halihazırda Fenerbahçe'den yıl bazında 4.2 milyon Euro + bonuslar alan deneyimli isme, yeni maaş olarak 2.7 milyon Euro ve yine bonuslar teklif edildi. Maaş düşüşü karşısında çok da şaşırmayan Edin Dzeko düşünmek için vakit isterken, genel beklenti ise teklifi kabul etmesi ve seneye de sarı lacivertli formayı giymesi yönünde.

EDIN DZEKO AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İÇİN FENERBAHÇE'YE GELMİŞTİ

Inter'den ayrılma kararı aldığı dönemde Suudi Arabistan'dan da yüklü kontrat teklifleri alan deneyimli golcü, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. An itibarıyla gelinen noktada da Dzeko'nun fikir değiştirmemesi halinde yine imza atması bekleniyor.

EDIN DZEKO'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Dzeko, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.