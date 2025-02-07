Mauro Icardi'den veda fotoğrafı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yaşadığı sakatlığın ardından Arjantin'e dönmüş, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı boşanma süreci nedeniyle uzun süre İstanbul'dan uzak kalmıştı.

Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile olan ilişkisinin sonlandırdıktan sonra yeni sevgilisi China Suarez ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü. Ancak Icardi'nin Türkiye serüveni uzun sürmedi.

Arjantinli oyuncu, Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu boşanma davası ve çocuklarının vekaleti için yaşanan hukuki süreç için yeniden Arjantin'e dönmek zorunda kaldı. Icardi, sevgilisi China Suarez'le beraber uçaktan fotoğraf paylaştı.