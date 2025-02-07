Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
Tarih
07:10
Altın fiyatlarında son durum! İşte 7 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Tarih
06:59
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya nafaka sitemi!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mauro Icardi'den veda fotoğrafı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, paylaştığı fotoğrafla taraftarın yüreğini ağzına getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi'den veda fotoğrafı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 07:18
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 07:20

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yaşadığı sakatlığın ardından Arjantin'e dönmüş, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı boşanma süreci nedeniyle uzun süre İstanbul'dan uzak kalmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Icardi ne zaman dönecek? Sahalara döneceği tarih taraftarın gündeminde

Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile olan ilişkisinin sonlandırdıktan sonra yeni sevgilisi China Suarez ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü. Ancak Icardi'nin Türkiye serüveni uzun sürmedi. 

Arjantinli oyuncu, Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu boşanma davası ve çocuklarının vekaleti için yaşanan hukuki süreç için yeniden Arjantin'e dönmek zorunda kaldı. Icardi, sevgilisi China Suarez'le beraber uçaktan fotoğraf paylaştı. 

 

İconİLİŞKİLİ HABER
Altın fiyatlarında son durum! İşte 7 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum! İşte 7 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya nafaka sitemi!
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya nafaka sitemi!
Santorini beşik gibi! Deprem fırtınası sürüyor: Binlerce sarsıntı kaydedildi
Santorini beşik gibi! Deprem fırtınası sürüyor: Binlerce sarsıntı kaydedildi
ETİKETLER
#mauro icardi
#mauro ıcardi
#mauro icari
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
EYT'den ilk emekliler çıktı: Sıradakiler 10 yıl bekleyecek! Özgür Erdursun emeklilik bekleyenler için yeni takvimi açıkladı
EYT'den ilk emekliler çıktı: Sıradakiler 10 yıl bekleyecek! Özgür Erdursun emeklilik bekleyenler için yeni takvimi açıkladı
2
Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var
Hurda teşviki hangi araçlar? 4 şart var
3
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı
4
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
5
Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var
Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilir? 12 araç modeli var
Haber
07 Şubat 2025
Altın fiyatlarında son durum! İşte 7 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Haber
07 Şubat 2025
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya nafaka sitemi!
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih07:15
Altın fiyatlarında son durum! İşte 7 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Tarih07:02
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya nafaka sitemi!
Tarih07:10
Santorini beşik gibi! Deprem fırtınası sürüyor: Binlerce sarsıntı kaydedildi
Tarih05:45
İsrail'den Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı
Tarih05:04
Kocaeli'de skuter ve motosiklet kullanımına geçici yasak
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.