Milliler, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! 2 oyuncu antrenmanda yer almadı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. A Milli Takım, Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıla, Fransa müsabakasının hazırlıklarını bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas, son vuruş ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik oyunla tamamlandı.

2 OYUNCU ANTRENMANA KATILAMADI

A Milli Takım'da ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer antrenmana katılmadı. Kampa yeni dahil olan Mustafa Eskihellaç ise idmanda yer aldı.

SON ANTRENMAN YARIN

Milliler, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Fransa müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. İdmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık olacak.

Ay-yıldızlılar, son antrenmanın ardından kara yoluyla Kocaeli'ye gidecek. Milli oyuncular, saat 21.00'de maçın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir oyuncu, saat 20.15'te Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.