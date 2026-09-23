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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 22:11

Milliler, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! 2 oyuncu antrenmanda yer almadı

Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılarda ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer antrenmana katılmadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Milliler, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! 2 oyuncu antrenmanda yer almadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 22:11

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. , Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında cuma günü 'de ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıla, Fransa müsabakasının hazırlıklarını bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Milliler, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! 2 oyuncu antrenmanda yer almadı

Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas, son vuruş ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik oyunla tamamlandı.

Milliler, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! 2 oyuncu antrenmanda yer almadı

2 OYUNCU ANTRENMANA KATILAMADI

A Milli Takım'da ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer antrenmana katılmadı. Kampa yeni dahil olan Mustafa Eskihellaç ise idmanda yer aldı.

Milliler, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! 2 oyuncu antrenmanda yer almadı

SON ANTRENMAN YARIN

Milliler, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Fransa müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. İdmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık olacak.

Milliler, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! 2 oyuncu antrenmanda yer almadı

Ay-yıldızlılar, son antrenmanın ardından kara yoluyla Kocaeli'ye gidecek. Milli oyuncular, saat 21.00'de maçın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir oyuncu, saat 20.15'te Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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#fransa
#Kocaeli
#A Milli Takım
#Futbol
#vincenzo montella
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
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