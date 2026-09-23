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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 23:30

Serdal Adalı, Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! Italiano detayı dikkati çekti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Sırp santfor Dusan Vlahovic'in transferiyle ilgili süreci anlatan Serdal Adalı, "Ben çok umutluydum geleceğinden. Belgrad'da oturup kendisiyle konuştuktan sonra ertesi gün de bindik geldik" dedi. Adalı ayrıca, Vlahovic transferindeki teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili detayı da paylaştı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Serdal Adalı, Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! Italiano detayı dikkati çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 23:30

'de 6 hafta sonunda topladığı 12 puanla 3. sırada bulunan 'ta başkan , katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Sırp santrfor 'in transferiyle ilgili de konuştu.

Serdal Adalı, Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! Italiano detayı dikkati çekti

VLAHOVIC TRANSFERİNDEKİ ITALIANO ETKİSİ

Dusan Vlahovic'in transferi gündeme geldiğinde 'nun "Bu biraz zaman alır" dediğini aktaran Serdal Adalı, "Hocam, sen ikna et, ben ne istiyorsa vereceğim o parayı" dediğini belirtti.

Serdal Adalı, Vlahovic transferinin perde arkasını anlattı! Italiano detayı dikkati çekti

Serdal Adalı, Vlahovic transferinin perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Biz listeleri Italiano'yla paylaştığımızda, Vlahovic için, 'Bu biraz zaman alır' dedi. 'Ben bekleyeceğim' dedim. Çünkü Önder hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı da 'Biz eğer bir santrfor alacaksak bunu alalım, başka kimseye de bakmayalım' dediler. Daha Italiano'yla görüşmeden önce... Italiano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj oldu bizim için. İlk oturduğumda, 'Bu biraz zaman alır' dedi. 'Hocam, sen ikna et, ben ne istiyorsa vereceğim o parayı' dedim. Hatta gülüştük böyle. Teklif gelmeyen kulüp de kalmadı Dusan'a. Her gelen teklif bizi 3 gün 5 gün ileriye attı. Juventus hiçbir zaman masadan kalkmadı son dakikaya kadar. Zaman aldı... Bizi çok da eleştirdi insanlar 'Bir hafta kalmış, santrfor gelmedi' diye. Ben çok umutluydum geleceğinden. Belgrad'da oturup kendisiyle konuştuktan sonra ertesi gün de bindik geldik."

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#trendyol süper lig
#Serdal Adalı
#Dusan Vlahovic
#Vincenzo Italiano
#Spor
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