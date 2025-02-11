Televizyon başından stadyuma! Özcan Çelebi'nin çocukluk hayali gerçek oldu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Özcan Çelebi, çocukluk yıllarından beri spikerliğe ilgi duyuyordu. 2011 yılında, henüz 11 yaşındayken, Orduspor’un maçlarını izlerken televizyon karşısında spikerleri taklit etmeye başladı.

İlkokul yıllarında özel günlerde yaptığı maç anlatımlarıyla dikkat çeken Çelebi, bu tutkusundan hiç vazgeçmedi. Eğitim hayatını sürdüren ve Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan genç sporsever, daha sonra memleketi Ordu'ya geri döndü. Burada yerel televizyon kanallarından TV52'nin yöneticileriyle iletişime geçerek, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Orduspor 1967'nin maçlarını anlatma isteğini iletti.

YILLAR SONRA HAYALİNE KAVUŞTU!

Kanal yönetimi tarafından olumlu geri dönüş alan Çelebi, geçtiğimiz sezon itibarıyla canlı yayınlarda Orduspor 1967’nin maçlarını anlatmaya başladı. Yeni Ordu Stadyumu’nda bu sezon da görevine devam eden genç spiker, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU!

Özcan Çelebi’nin 11 yaşındayken yaptığı spikerlik denemelerine ait eski videoları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, onun azmini takdir ederek "Hayalinin peşinden koşan spiker" yorumunu yaptı.

Küçük yaşlardan itibaren futbol maçlarını büyük bir merakla izlediğini belirten Çelebi, özellikle Orduspor karşılaşmalarını takip ettiğini söyledi. Spikerlerin anlatım tarzlarının kendisini her zaman etkilediğini ifade eden genç isim, "Maçları izlerken spikerlerin nasıl anlattığını, hangi tepkileri verdiklerini merak ederdim. Zamanla ben de kendi kendime maç anlatmaya başladım" dedi.

"HAYALİMİN GERÇEK OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Geçen sezon spikerlik serüveninin başladığını ve hayaline kavuştuğunu ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Şu anda mor beyazlı takımımızın iç saha maçlarını TV52 ekranlarından anlatıyorum. Hayal kurmak çok güzel. O zamanlar bu hayalinizi gerçekleştirmek zor gibi gelebiliyor ama ben hiçbir zaman spikerlik hayalimden vazgeçmemiştim. Günün birinde bu hayalimin gerçek olacağını düşünüyordum. Şu anda çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bana kapılarını açan kanal yöneticilerine teşekkür ederim."

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Çelebi, Orduspor'un 30 Ocak 2011'de Giresunspor ile oynadığı maç sırasında ağabeyinin desteği ile çekilen videosuna ilişkin şunları söyledi:

"Ben o dönem bu videoları çekerek kendimi mutlu etmeye çalışırdım. Sonra bu videoları izleyerek kendimi motive ederdim. Geçtiğimiz haftalarda da bu videoyu sosyal medyamda paylaştım ve çok güzel yorumlar aldım. Şu anda spikerlik yapan önemli isimlerden de güzel yorumlar aldım. Yapılan tüm yorumlar beni çok mutlu etti. Kendimi daha fazla geliştirerek bu alanda iyi yerlerde olmak istiyorum. Hayalim gerçekleşti ama bunu daha ileriye taşımak için elimden geleni yapacağım."