Gök Vatan'ın güvenlik kalkanı! HİSAR-D RF füzesi hedefi böyle vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen HİSAR-D RF hava savunma füzesi, önemli bir eşiği daha geçti. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, konuyla alakalı yaptığı açıklamada "HİSAR-D RF'nin güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.

HİSAR-D RF hava savunma füzesi, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu. İkinci, Çelik Kubbe'nin caydırıcılığını artıran sistemleriyle Gök Vatan'ın güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.