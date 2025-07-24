6 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı! O anlar kamerada

Antalya Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan Remzi Güven Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, Necip Enes T. idaresindeki motosiklet, trafik ışıklarında annesinin elinden kurtularak aniden yola fırlayan 6 yaşındaki Beykan Çınar D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savrulurken, motosiklet sürücüsü de devrilen araçla birlikte sürüklenerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, motosikletin plakasız ve muayenesiz olduğu belirlendi. Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 30 bin TL idari para cezası kesildi.

