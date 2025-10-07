Annesiyle birlikte yaşıyordu! İhbar üzerine ekipler harekete geçti

Kategoriler
Antalya'da bir apartmanın 7'nci katında annesiyle birlikte yaşayan 35 yaşındaki Alper Akgün sabah saatlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Akgün'ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akgün'ün bazı sağlık sorunlarının bulunduğu ve diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.