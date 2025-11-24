Aracın üzerine çıkıp son sürat hızla gittiler! Tehlikeli anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy'de bir grup genç, hareket halindeki aracın kaputuna ve camlarına oturarak trafiğe çıktı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde gençlerin aracın kaputuna oturduğu, camlara yaslandığı ve trafikte ilerledikleri anlar yer alıyor. Polis ekipleri, görüntüler üzerine araç sürücüsünü ve şahısları tespit etmek için çalışma başlattı.