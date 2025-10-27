Belgeselleri aratmayan görüntü: Yılanı yakalayan kartal böyle gövde gösterisi yaptı

Doğadaki binlerce insanlar tarafından gözle görülmeyen hayvanları kayda alan Ertuğrul Divlecen, objektifine yansıyan yılan ve kartal ile izleyenleri büyüledi. Belgeselleri aratmayan görüntüler, Bursa Karacabey Longozu'nda ortaya çıktı. Belki saatlerce kıpırdamadan sadece 1 kareyi yakalamak için bekleyen Divlecen, yakaladığı o anla beklediğine değdiğini gösterdi. Su yılanını yakalayan kartal, ilk önce onu etkisiz hale getirdi. Daha sonra kaçmaya çalışsa da pençeleriyle hareket etmesini engelledi. Doğa gereğini yerine getiren kartal, uçarak gözden uzaklaştı. Yılan Kartalı’nın yakaladığı su yılanı ile uzun süre boğuştu anları nefesini tutarak çeken Divlecen, 'Bu anlara tanık olmanın verdiği heyecanı bir ömür boyu hatırlayacağım' mesajıyla sosyal medyada da paylaştığı görüntü yoğun ilgi gördü.