Yaralanıp 112'yi arayan kişi: 'Benim için zahmet etmeyin'

Eskişehir'de karnından bıçakla derin yaralanan 43 yaşındaki şahıs 112'yi arayarak yardım istedi. Şahıs evinde düştükten sonra yaralandığını iddia ederken, polisi olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Günlüklük Mahallesi Baysal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (43) isimli şahıs karnındaki bıçak yarasından dolayı yere yığıldı. Şahıs cep telefonu ile 112'yi arayıp yaralandığını ihbar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarı baygın olan A.Ç., sağlık ekiplerine, sokak üzerinde bulunan ikametinde düştükten sonra yaralandığını söylerken, "Benim için zahmet etmeyin" dedi. Karın bölgesinde derin bıçak yarası olan şahıs, ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili titiz çalışma başlattı.